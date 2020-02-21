Пока все спали: нападение на мечеть, наказание хама и чудесное спасение щенков

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Инцидент на Полтавщине, поножовщина в лондонской мечети, чудесное спасение щенят в США - несколько сюжетов, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Средневековая дикость

"Обесчеловечиванием гражданского общества" назвала ситуацию в украинском поселке Новые Санжары Полтавской области, где прошли протесты против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая граждан Украины. Накануне жители этого села забросали камнями автобусы, в которых привезли на карантин эвакуированных из Китая людей - 45 украинцев и 28 иностранцев.

Пострадали в стычке как минимум 10 человек, в основном полицейские.

"У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" - написала Захарова на своей страничке в социальной сети.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая людей не выявлено признаков вирусных заболеваний.

По последним данным госкомитета по здравоохранению КНР, количество зараженных новым типом коронавируса в Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Поножовщина в храме

В лондонской мечети в четверг вечером злоумышленник ранил ножом прихожанина, нападавший задержан. Врачи "скорой" на месте оказали помощь пострадавшему, позже его госпитализировали. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Точный возраст пострадавшего не называется, однако известно, что ему более 70 лет.

Так будет с каждым автохамом

В Санкт-Петербурге сердито наказали жителя Молдовы, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте. Жильцы дома, столкнувшись с такой наглостью, положили на капот машины бетонный временный ограничитель парковки.

Практически год назад - 27 февраля, на этом же месте точно такой же урок получил водитель “Фольксваген Поло”.

Отогрели и спасли

В США граждан впечатлила история собаки, которая смогла спасти своих щенят, оказавшихся на морозе.

Местные жители в штате Миннесота случайно обнаружили животное, которое в снегу согревала теплом своего тела щенят.

Они лежали в снегу около Красного озера, тепло их тел образовало вокруг собачьего семейства целую выемку. От истощения у собаки уже пропало молоко, но она продолжала согревать своих малышей, которым на вид было около трех недель.

Неравнодушные жители спасли собачье семейство и отогрели маленьких щенят и их мать, которой дали кличку Сноубелл.