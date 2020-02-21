Итоги опроса: благодарны ли поляки Красной армии за освобождение Польши

Опрос Sputnik.Мнения показал, что состоятельные поляки старшего поколения и представители умеренных левых партий Польши испытывают благодарность к Красной армии за освобождение их страны.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Большинство поляков (65%) испытывают благодарность по отношению к Красной армии за освобождение Польши совместно с польскими войсками.

Это показали результаты опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения для информационного агентства и радио Sputnik.

Опрос был проведен с 6 по 11 февраля в Польше старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 1000 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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В феврале 1945 года силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского Польша была освобождена от фашистских войск.

Согласно результатам опроса, 27% поляков не испытывает благодарности по этому поводу. Еще 8% и вовсе затруднились дать ответ на вопрос.

Кстати, итоги опроса показывают, что благодарность к Красной армии также испытывают состоятельные представители старшего поколения и представители умеренных левых партий.

Справка о проекте Sputnik.Мнения.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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