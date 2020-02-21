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Реджеп Тайип Эрдоган.

"Своя" война Эрдогана: президент Турции дал определение происходящему в Идлибе

© AFP 2019 / ADEM ALTAN
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200221/29280677/svoya-voyna-erdogana-prezident-turkey-dal-otsenku-proiskhodyaschemu-v-idlibe.html

Ранее Анкара заявила, что пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что для происходящего в сирийском Идлибе можно использовать слово "война".

Турецкие военные на границе с Сирией.
© AFP 2019 / BULENT KILIC
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Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.

ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.

"То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом "война". Мы уже начали там свои действия", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о его ультиматуме Дамаску.

Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
© Ruptly
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Президент Турции также заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. 

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

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