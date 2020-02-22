Пока все спали: неспокойная ночь в Чобурчи, данные о коронавирусе, атака в Идлибе

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В ночь на субботу пожилая хозяйка одного из частных домов села Чобурчи была госпитализирована с многочисленными ожогами после того, как на ней загорелась одежда из-за устройства, встроенного в печь.
Как сообщили в МВД Приднестровья, инцидент произошел около двух часов ночи.
"В доме, в печи, встроен АПОК, это газогорелочное устройство. От него каким-то образом на хозяйке загорелась одежда. Огонь потушил внук, он же и вызвал скорую помощь", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии 85-летнюю женщину госпитализировали в больницу Слободзеи.
Причины случившегося выясняют пожарные.
Новые данные по коронавирусу
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае выросло почти до 76,3 тысячи человек. Также в госкомитете по здравоохранению сообщили, что из этого числа 2 тысячи 345 человек скончались, а 20 тысяч 659 человек выздоровели. При этом, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии.
А в Южной Корее зарегистрированы 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. Так, общее число зараженных с 50 за три дня выросло до 346, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.
Кроме того, первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии.
По информации итальянской прессы, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.
Вместе с ним с высокой температурой в больницу попала его 67-летняя супруга. Наличие у них коронавируса до последнего времени находилось под вопросом.
Как отражали атаку в Идлибе
Кадры отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб обнародованы сирийским агентством SANA.
Видео снято с беспилотника. На кадрах запечатлен момент уничтожения техники террористов, включая танки, бронетранспортеры и пикапы с вооружением.
Сериал "Друзья" возвращается?
Новый эпизод сериала "Друзья" выйдет в мае 2020 года. Об этом сообщил Warner Media. Уточняется, что в серии снимутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.
Режиссером нового эпизода выступит Бен Уинстон.
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