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Пока все спали: неспокойная ночь в Чобурчи, данные о коронавирусе, атака в Идлибе

© REUTERS / Eloisa Lopez
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200222/29286561/poka-vse-spali-nespokoynaya-noch-v-Choburchi-dannye-o-koronaviruse-ataka-v-Idlibe.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В ночь на субботу пожилая хозяйка одного из частных домов села Чобурчи была госпитализирована с многочисленными ожогами после того, как на ней загорелась одежда из-за устройства, встроенного в печь.

Как сообщили в МВД Приднестровья, инцидент произошел около двух часов ночи.

"В доме, в печи, встроен АПОК, это газогорелочное устройство. От него каким-то образом на хозяйке загорелась одежда. Огонь потушил внук, он же и вызвал скорую помощь", - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии 85-летнюю женщину госпитализировали в больницу Слободзеи.

Причины случившегося выясняют пожарные.

Новые данные по коронавирусу

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае выросло почти до 76,3 тысячи человек. Также в госкомитете по здравоохранению сообщили, что из этого числа 2 тысячи 345 человек скончались, а 20 тысяч 659 человек выздоровели. При этом, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Всего за сутки выявлены 397 новых случаев заражения, из больниц выписали 2393 человек, скончались 109 (из них 106 - в провинции Хубэй).

А в Южной Корее зарегистрированы 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. Так, общее число зараженных с 50 за три дня выросло до 346, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.

Кроме того, первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии.

По информации итальянской прессы, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.

Вместе с ним с высокой температурой в больницу попала его 67-летняя супруга. Наличие у них коронавируса до последнего времени находилось под вопросом.

Как отражали атаку в Идлибе

Кадры отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб обнародованы сирийским агентством SANA.

Видео снято с беспилотника. На кадрах запечатлен момент уничтожения техники террористов, включая танки, бронетранспортеры и пикапы с вооружением.

Сериал "Друзья" возвращается?

Новый эпизод сериала "Друзья" выйдет в мае 2020 года. Об этом сообщил Warner Media. Уточняется, что в серии снимутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

Режиссером нового эпизода выступит Бен Уинстон.

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