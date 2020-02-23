Пока все спали: землетрясение, пожар, победа Фьюри, коронавирус

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Землетрясение произошло в ночь на воскресенье в румынских горах Вранча. Согласно данным Национального института физики земли Румынии, приборы зарегистрировали толчок в уезде Прахова в 00.53.
Толчки такой силы практически не ощущаются в Молдове.
Всего с начала года в Румынии зарегистрированы 43 землетрясения, 25 из которых - в феврале. Но самым сильным в 2020-м все еще остается толчок 31 января, когда магнитуда составила 5,2.
Пожар в Приднестровье
В Тирасполе на улице Шмидта в ночь на 23 февраля загорелась заброшенная территория Ремзавода.
"Возгорание произошло в здании на 4 этаже. На месте работают 4 пожарных экипажа", - сообщили в министерстве внутренних дел.
Чтобы локализовать очаг, специалистам потребовалось больше часа.
"Причина пожара пока неизвестна. Но очевидно, что пострадавших нет", - добавили в МВД Приднестровья.
Новый чемпион
Британец Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в бое-реванше и отобрал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC.
Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, завершился победой 31-летнего британца в седьмом раунде, после того как судья остановил бой.
Первый их поединок в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксера впервые в карьере не смогли добиться победы.
Ранее Уайлдер 10 раз успешно защищал чемпионский титул WBC.
Данные о коронавирусе
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 76 тысяч 936, из них 2 тысячи 442 скончались. При этом, 22 тысячи 888 человек излечились и выписаны из больниц, а 10 тысяч 968 человек находятся в тяжелом состоянии. Соответствующие данные приводит государственный комитет по здравоохранению.
А в Южное Корее выявлены 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число зараженных в стране выросло до 556, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.
По данным KCDC, 93 новых случая обнаружили в Тэгу, еще 20 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались четыре пациента, выписаны 18 пациентов, анализы 6 тысяч 39 человек еще в работе.
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