Пока все спали: забастовка маршрутчиков, коронавирус, цена нефти

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагают помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели добраться до работы в понедельник, в условиях, когда маршрутчики объявили забастовку.
Администраторы столичных микроавтобусов ранее потребовали увеличить тариф за проезд с трех до шести леев, объявив забастовку в связи с тем, что кишиневские власти не соглашаются идти им на уступки.
"Маршрутки" прекратят свою работу в понедельник, с самого утра, в зависимости от графика работы, установленного на каждом из маршрутов, кто-то с 05.00, кто-то с 06.00 до 10.00", - заявил ранее Sputnik Молдова председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.
Новые данные о коронавирусе
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 тысяч 150 человек, из них 2 тысячи 592 скончались. Об этом сообщили в Госкомитете по здравоохранению.
В течение 24 часов в Китае зарегистрированы 409 новых случаев заражения коронавирусом и 620 случаев с подозрением на него.
Цена нефти
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до 56,87 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, зафиксированные в ночь на понедельник.
Таким образом, впервые с 14 февраля цена нефти упала ниже 57 долларов за баррель.
Авиаудар в Сирии
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что силы ПВО страны получили приказ сбивать любые воздушные объекты, нарушившие воздушное пространство страны без предупреждения.
В свою очередь, Армия Израиля заявила, что атаковала позиции палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа.
"Мы ударили по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по израильским гражданским лицам", - говорится в заявлении в Twitter.
Палестинская группировка "Исламский джихад" позже опровергла информацию израильских СМИ о гибели ее высокопоставленного командира в результате авиаудара в Сирии.
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