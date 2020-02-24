Пока все спали: забастовка маршрутчиков, коронавирус, цена нефти

Ежедневно читайте в подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагают помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели добраться до работы в понедельник, в условиях, когда маршрутчики объявили забастовку.

Соответствующие сообщения стали появляться с воскресенья. Водители готовы помочь доехать из одного района города в другой.

Администраторы столичных микроавтобусов ранее потребовали увеличить тариф за проезд с трех до шести леев, объявив забастовку в связи с тем, что кишиневские власти не соглашаются идти им на уступки.

"Маршрутки" прекратят свою работу в понедельник, с самого утра, в зависимости от графика работы, установленного на каждом из маршрутов, кто-то с 05.00, кто-то с 06.00 до 10.00", - заявил ранее Sputnik Молдова председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Новые данные о коронавирусе

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 тысяч 150 человек, из них 2 тысячи 592 скончались. Об этом сообщили в Госкомитете по здравоохранению.

Также в ведомстве подчеркнули, что 24 тысячи 734 пациента излечились и выписаны из больниц. При этом, 9 тысяч 915 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

В течение 24 часов в Китае зарегистрированы 409 новых случаев заражения коронавирусом и 620 случаев с подозрением на него.

Цена нефти

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до 56,87 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов, зафиксированные в ночь на понедельник.

Таким образом, впервые с 14 февраля цена нефти упала ниже 57 долларов за баррель.

Авиаудар в Сирии

Расчеты противовоздушной обороны в ночь на 24 февраля отразили атаки в небе над Дамаском, пишет сирийское госагентство САНА.

В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что силы ПВО страны получили приказ сбивать любые воздушные объекты, нарушившие воздушное пространство страны без предупреждения.

В свою очередь, Армия Израиля заявила, что атаковала позиции палестинской группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа.

"Мы ударили по террористическим целям "Исламского джихада" в Сирии и Газе в ответ на ракеты, которые сегодня были пущены по израильским гражданским лицам", - говорится в заявлении в Twitter.

Палестинская группировка "Исламский джихад" позже опровергла информацию израильских СМИ о гибели ее высокопоставленного командира в результате авиаудара в Сирии.

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