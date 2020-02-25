Пока все спали: заявление посольства РФ и ситуация с коронавирусом в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Посольство России в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.

Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на президентских выборах 2020 года.

"Посольство России в Соединенных Штатах выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом "вмешательстве" России в выборы США... Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией. Наша позиция проста и понятна. Российская Федерация не "вмешивается" во внутренние процессы других стран", - говорится в заявлении.

В дипведомстве призвали политиков прекратить голословные обвинения. "Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений", - заявили в посольстве.

Ситуация с коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 тысяч 658 человек, более 27 тысяч излечились и выписаны из больниц, а общее число скончавшихся достигло 2663, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

В других странах мира количество заразившихся достигло 2 тысяч 438 человек.

Больше всего больных - 893 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 838, из них более 630 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

В Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор, насчитывается 229 больных, в Сингапуре - 90, в Гонконге - 81, Иране - 47, Таиланде и США - по 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, в ОАЭ и Великобритании - по 13, во Франции - 12, в Макао и Канаде - по 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Испании, Омане, России, Афганистане, Бахрейне, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции.

Украинцы на Diamond Princess

Почти все украинцы, которые находятся на карантинном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться на родину, сообщил Громадському радио начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Он уточнил, что на судне находились 25 украинских граждан, два из них сейчас в больнице, все они являются членами экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", — добавил дипломат.

Албот сыграет в Акапулько

Лидер молдавского тенниса Раду Албот (69 место в рейтинге АТР) сыграет 25 февраля на турнире в Мексике против испанца Педро Мартинеза (114 строчка рейтинга АТР).

До этого соперники ни разу не встречались друг с другом.

В 2020 году молдавский теннисист не одержал еще ни одной победы, а с турнира в Роттердаме был вынужден сняться из-за повреждения плеча.

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