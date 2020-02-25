Пока все спали: заявление посольства РФ и ситуация с коронавирусом в мире

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Посольство России в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
Ранее американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса о том, что Россия поддерживает их обоих на президентских выборах 2020 года.
"Посольство России в Соединенных Штатах выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом "вмешательстве" России в выборы США... Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией. Наша позиция проста и понятна. Российская Федерация не "вмешивается" во внутренние процессы других стран", - говорится в заявлении.
В дипведомстве призвали политиков прекратить голословные обвинения. "Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений", - заявили в посольстве.
Ситуация с коронавирусом
В других странах мира количество заразившихся достигло 2 тысяч 438 человек.
Больше всего больных - 893 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 838, из них более 630 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
В Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор, насчитывается 229 больных, в Сингапуре - 90, в Гонконге - 81, Иране - 47, Таиланде и США - по 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, в ОАЭ и Великобритании - по 13, во Франции - 12, в Макао и Канаде - по 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Испании, Омане, России, Афганистане, Бахрейне, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции.
Украинцы на Diamond Princess
Он уточнил, что на судне находились 25 украинских граждан, два из них сейчас в больнице, все они являются членами экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", — добавил дипломат.
Албот сыграет в Акапулько
Лидер молдавского тенниса Раду Албот (69 место в рейтинге АТР) сыграет 25 февраля на турнире в Мексике против испанца Педро Мартинеза (114 строчка рейтинга АТР).
До этого соперники ни разу не встречались друг с другом.
В 2020 году молдавский теннисист не одержал еще ни одной победы, а с турнира в Роттердаме был вынужден сняться из-за повреждения плеча.
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