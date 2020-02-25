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Мужчина держит портрет президента Хосни Мубарака во время демонстрации.

Власть, тюрьма, оправдание - все осталось в прошлом: умер Хосни Мубарак

© Sputnik / Андрей Стенин
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https://ru.sputnik.md/world/20200225/29319078/vlast-tyurma-opravdanie---vse-ostalos-v-proshlom-umer-hosni-mubarak.html

Человек, который правил Египтом в течение 30 лет, скончался в возрасте 91 года после длительной болезни.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. О кончине экс-президента страны сообщило государственное телевидение страны.

По данным газеты el-Watan, политик скончался после длительной болезни.

Информацию о смерти Мубарака подтвердил сын экс-президента Египта Хосни.

"Сегодня утром скончался мой отец, президент Мубарак", - написал Аля Мубарак в Twitter. К сообщению он прикрепил видеоролик с речью о достижениях своего отца.

​​В конце января экс-президенту удалили опухоль в желудке.

Пока неизвестно, где и когда будет похоронен экс-президент. По данным газеты el-Watan, это может быть кладбище в Каире, где покоятся другие члены его семьи.

Мубарак был у власти в Египте 30 лет - с 1981 по 2011 год. В феврале 2011 года после волны массовых демонстраций, одним из главных требований которых был его уход из власти, он подал в отставку. Вслед за этим бывшего египетского лидера арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов. Мубарак провел в заключении порядка шести лет. В 2017 году он был выпущен на свободу. Последние несколько лет бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис.

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