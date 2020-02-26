Пока все спали: неудача Албота, решение Трампа, коронавирус, беспорядки в Индии

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот (69 место в рейтинге АТР) проиграл испанцу Педро Мартинезу (114 строчка рейтинга АТР) в первом круге одиночного разряда на турнире в Мексике, который проходит с 24 по 29 февраля.

Поединок длился полтора часа и завершился двухсетовой победой испанца - 6:3, 6:2. До этого соперники ни разу не встречались друг с другом.

Начало 2020 года выдалось для Албота неудачным. Он не одержал еще ни одной победы, а с турнира в Роттердаме был вынужден сняться из-за повреждения плеча.

Визиты первых лиц России

Президент Молдлвы Игорь Додон в телевизионном эфире заявил, что к июню-июлю в страну могут приехать с официальным визитом президент РФ Владимир Путин или российский премьер Михаил Мишустин.

"Мы ждем визита Путина или визита Мишустина. Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся", - сказал Додон.

По его словам, во время этих визитов может быть подписано двустороннее соглашение о социальной защите, которое позволит молдавским гражданам, работающим в России, рассчитывать на получение пенсии.

Также, по словам Додона, молдавская сторона получила подтверждение, что в мае в республику приедет глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Новые данные о коронавирусе

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 78 тысяч человек, из больниц были выписаны всего 29 тысяч 745 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 тысяч 715 человек.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2 тысяч 903.

Число жертв коронавируса выросло за сутки с 37 до 49 человек: 16 человек скончались в Иране, 12 - в Южной Корее, 11 - в Италии, пять - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1 тысяча 146 - в Южной Корее, на территории Японии - 850. В Италии насчитывается 323 больных, Иране - 95, Сингапуре - 91, в Гонконге - 85, США - 53, Таиланде - 37, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии - 18, Вьетнаме - 16, Франции - 14, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Бахрейне, Испании, Омане, России, Австрии, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии и Швейцарии.

Решение Трампа

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс.

Столкновения в Индии

По мнению Трампа, "действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Не менее 18 человек погибли в столкновениях в северо-западных районах Нью-Дели, вспыхнувших в понедельник между сторонниками и противниками закона о гражданстве. Ранения получили более 150 человек, в том числе дети, передает телеканал NDTV.

Власти поручили советнику по национальной безопасности Аджиту Довалю взять ситуацию в районах Нью-Дели под контроль. В среду утром Доваль встретился с лидерами различных общин, сообщили изданию источники в правительстве.

Накануне вечером власти Нью-Дели ввели комендантский час в охваченных беспорядками районах на севере города, передает агентство Times of India. Особые меры введены в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине.

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