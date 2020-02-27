Пока все спали: уход Шараповой, выгода от ЕАЭС, нервы Трампа и голый пассажир

Какие выгоды сулит Молдове вступление в ЕАЭС, президент США Дональд Трамп обвинил New York Time в клевете, российская теннисистка Мария Шарапова завершила свою карьеру - несколько сюжетов, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Сотрудничество Молдовы и Евразийского экономического союза обсуждали 26 февраля, участники конференции, которая прошла в Кишиневе. На этом мероприятии были детально продумано, какие выгоды получит республика, сближаясь с ЕАЭС.

В частности, отмечалось, что для молдавских производителей откроется рынок со 180-миллионным населением.

Как отметил посол России в Молдове Олег Васнецов, ЕАЭС не стоит воспринимать в Молдове как конкурирующий, противопоставляемый кому-либо выбор. Международная деятельность ЕАЭС носит подчеркнуто открытый характер, а Союз готов к любым взаимовыгодным форматам в работе, добавил глава российской дипмиссии.

"У Молдовы есть возможность наблюдать за развитием Евразийского экономического союза – второго после Европейского союза объединения по уровню интеграции. Участие Молдовы в качестве страны-наблюдателя в ЕАЭС открывает широкий доступ к информационным ресурсам, позволяет изучать возможности и перспективы углубления сотрудничества с экономическим союзом", – уточнил глава российской дипмиссии.

Штаб Трампа против NY

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на крупнейшую американскую газету New York Times за обвинения в "сговоре с Россией", передает РИА Новости с ссылкой на издание Wall Street Journal.

Сама газета New York Times отметила, что в опубликованной статье, которая стала причиной иска, автор написал о "связях между ближайшим кругом Трампа и российскими эмиссарами в преддверии выборов 2016 года". "Он (автор) пришел к выводу, что … кампания Трампа и российские официальные лица заключили "всеобъемлющую сделку": "помощь в кампании против Хиллари Клинтон в обмен на новую пророссийскую внешнюю политику", - написала газета.

"На протяжении своей карьеры в бизнесе и политике Трамп часто грозился подать в суд за клевету, но редко доводил дело до конца", - подчеркивает издание Axios.

Штаб Трампа подал иск против газеты, обвинив ее в клевете и заявив, что она "сознательно опубликовала ложные и клеветнические заявления" в статье, посвященной "выборам 2016 года и России".

Ушла победительницей

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair.

"Как оставить позади единственную жизнь, что у тебя была? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай", — написала 32-летняя спортсменка.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI — VANITY FAIR (@VanityFair) February 26, 2020

​Свою первую победу на турнире серии Большого шлема Шарапова одержала 16 лет назад, сенсационно обыграв в юном возрасте на тот момент шестикратную чемпионку мейджоров американку Серену Уильямс. Свой последний турнир в карьере Шарапова выиграла в китайском Тяньцзине в октябре 2017 года, а последний матч провела в январе 2020-го — уступила в первом круге Australian Open Донне Векич.

Вспылил и разделся

Пассажир московского метро вспылил и снял с себя всю одежду, когда сотрудники безопасности попросили его показать вещи для досмотра. Инцидент попал на видео, которое показали российские телеканалы.

На кадрах запечатлено, как мужчину просят поставить сумку на ленту, чтобы пропустить через сканер. Но это так задело пассажира, что он решил полностью обнажиться и доказать, ни в вещах, ни под одеждой запрещенных предметов нет.

Очевидно, что в метро он так и не попал, вместо этого он оказался в отделении полиции. Правда, его уже отдели.