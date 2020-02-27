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Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200227/29337982/ehks-glava-ehkonomicheskoj-razvedki-francii-stanet-vedushchim-rt-france.html

Руководство телекомпании убеждено, что сотрудничество с Аленом Жюйе позволит зрителям телеканала "глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире".

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. На телеканале RT France новый ведущий - бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян. 

Жюйе станет ведущим программы La Source ("Источник"), которая будет выходить в эфир два раза в месяц. В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности, экономической разведки. Выход первого выпуска запланирован на март. 

"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - сообщил Жюйе.
По словам главы RT France Ксении Федоровой, сотрудничество с экс-главой службы экономической разведки Франции позволит зрителям телеканала "глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире".


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