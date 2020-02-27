Королева корта: теннисистка Мария Шарапова и ее путь к славе - фото

Смотрите самые яркие кадры знаменитой теннисистки Марии Шараповой, которая заявила о завершении своей спортивной карьеры.

Поклонники Марии Шараповой будут скучать по ее выступлениям на корте. На днях бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" объявила об окончании своей профессиональной карьеры, которая в последний год явно пошла на спад из-за состояния здоровья.

В феврале 2019 года спортсменка перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав.

А в нашей фотоленте запечатлены самые яркие образы, которые королева теннисной ракетки подарила своим фанатам.

Шарапова начала заниматься теннисом в четырехлетнем возрасте в Сочи. В шесть лет она переехала с отцом в США.

С тех пор она постоянно живет во Флориде, но всегда выступала под российским флагом и даже стала первой женщиной-знаменосцем российской сборной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.