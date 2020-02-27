Королева корта: теннисистка Мария Шарапова и ее путь к славе - фото

Поклонники Марии Шараповой будут скучать по ее выступлениям на корте. На днях бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" объявила об окончании своей профессиональной карьеры, которая в последний год явно пошла на спад из-за состояния здоровья.
В феврале 2019 года спортсменка перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав.
А в нашей фотоленте запечатлены самые яркие образы, которые королева теннисной ракетки подарила своим фанатам.
Шарапова начала заниматься теннисом в четырехлетнем возрасте в Сочи. В шесть лет она переехала с отцом в США.
С тех пор она постоянно живет во Флориде, но всегда выступала под российским флагом и даже стала первой женщиной-знаменосцем российской сборной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.