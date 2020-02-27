Sputnik не пустили на Дельфийский форум: Симоньян обратилась к президенту Греции

Представителю агентства Sputnik отказали в участии в Дельфийском экономическом форуме "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с тем, что представителю Sputnik отказали в участии в Дельфийском форуме.

В прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта. Руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева должна была вести тематическую дискуссию "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?".

"Дельфийский форум проходит под патронажем президента Греции, и у меня к нему есть вопрос: Когда политическая цензура вернулась на родину демократии?" - сказала Симоньян РИА Новости, комментируя ситуацию.

Ранее организаторы форума сами предложили МИА "Россия сегодня" отправить на форум в Грецию представителя Sputnik, чтобы он стал модератором дискуссии по отношениям РФ, США и ЕС. Агентство ответило, что вести секцию готова руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева, однако позже пришел отказ из-за протестов докладчиков и спонсоров форума.

Оргкомитет Дельфийского форума прислал 21 февраля письмо с просьбой к представителю Sputnik отказаться от модерации "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров". Было также отмечено, что они "на 100% финансируются из частных источников и сильно зависят от взносов спонсоров". На просьбу указать конкретных недовольных с тем, чтобы снять все озабоченности до начала тематической дискуссии, был получен категорический отрицательный ответ.