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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян во время форума «Россия - страна возможностей» (14 марта 2018). Москвa

Sputnik не пустили на Дельфийский форум: Симоньян обратилась к президенту Греции

© Photo : Любимов Андрей / АГН "Москва"
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200227/29340588/simonyan-obratilas-k-prezidentu-grecii.html

Представителю агентства Sputnik отказали в участии в Дельфийском экономическом форуме "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров".

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с тем, что представителю Sputnik отказали в участии в Дельфийском форуме.

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В прошлом году международное агентство Sputnik договорилось об информационном партнерстве с организаторами V ежегодного Дельфийского экономического форума, который пройдет в Греции с 5 по 8 марта. Руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева должна была вести тематическую дискуссию "Оценка отношений России с США и Европейским союзом: новый старт или нескончаемые контрасты?". 

"Дельфийский форум проходит под патронажем президента Греции, и у меня к нему есть вопрос: Когда политическая цензура вернулась на родину демократии?" - сказала Симоньян РИА Новости, комментируя ситуацию.

Ранее организаторы форума сами предложили МИА "Россия сегодня" отправить на форум в Грецию представителя Sputnik, чтобы он стал модератором дискуссии по отношениям РФ, США и ЕС. Агентство ответило, что вести секцию готова руководитель Sputnik International Татьяна Кухарева, однако позже пришел отказ из-за протестов докладчиков и спонсоров форума.

Оргкомитет Дельфийского форума прислал 21 февраля письмо с просьбой к представителю Sputnik отказаться от модерации "в связи с многочисленными протестами докладчиков и спонсоров". Было также отмечено, что они "на 100% финансируются из частных источников и сильно зависят от взносов спонсоров". На просьбу указать конкретных недовольных с тем, чтобы снять все озабоченности до начала тематической дискуссии, был получен категорический отрицательный ответ.



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