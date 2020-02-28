Пока все спали: коронавирус в мире, кот из прошлого, туризм в Кишиневе

Последние данные по коронавирусу, крупная партия наркотиков в Марселе, продвижение туризма в Кишиневе и фотопривет из прошлого - несколько сюжетов, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Градоначальник Кишинева Иван Чебан подписал соглашение о сотрудничестве мэрии с Национальной ассоциацией принимающего туризма в Молдове. Договор предусматривает привлечение инвестиций в сферу туризма. Мэр столицы подчеркнул, что Кишинев богат на исторические и культурные достопримечательности, с которыми нужно знакомить иностранцев.

"Мэрия поспособствует осуществлению запланированных в рамках договора проектов, а также деятельности информационного центра для туристов", - подытожил Чебан.

Коронавирус выявлен в 50 странах

Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

На данный момент известно, что излечились 36 117 человек. Всего в материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирсом достигло 78 824 человек.

Число инфицированных COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 28 февраля превысило 83 тыс. человек, выздоровели - 36 545, на планете уже 50 стран, где выявили вирус.

ВОЗ отмечает, что примерно 81% заразившихся испытывают легкие симптомы заболевания, у 14% симптомы серьезные, а для 5% заболевание становится смертельным. В то же время гриппом каждый год болеют 1 миллиарда человек, умирает от гриппа от 290 до 650 тысяч человек ежегодно.

Рекордный груз наркотиков

Правоохранители Франции и Италии конфисковали в Мраселе более 3,3 тонны кокаина, груз был "упакован" в контейнер с банановым пюре, передают местные СМИ. Вместе Полицейские провели спецоперацию, в ходе которой были арестованы и наркоторговцы.

Сообщается, что груз наркотиков находился на борту судна, следовавшего из Южной Америки в Марсель. Корабль сделал остановку в итальянском Ливорно, там оперативники подменили большую часть наркотиков другим веществом, чтобы не вызвать подозрений у преступников. "Взяли" злоумышленников с поличным в порту Марселя - сообщники выгрузили 90 спортивных сумок, в которых, как они полагали, находился кокаин. Цена перехваченной партии кокаина на черном рынке составляет 230 миллионов евро. Отмечается, что это рекордный груз наркотиков, когда-либо перехваченный во Франции.

Кот из прошлого

Парижский фотограф Матье Стерн нашел в подвале своего дома шкатулку, в которой хранились старые фотопластинки с негативами. Они датировались 1900 годом. После их проявки Стерн получил изображение котов. Соответствующий ролик блогер опубликовал в YouTube, передает РИА Новости.

На видео запечатлен не только котик "120-летней давности", но фотографический процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка - блогер при проявке негативов использовал цианотипию

"Эта фотография была сделана 120 лет назад маленькой девочкой, и только столетие спустя вы можете любоваться ею", — подписал он один из снимков.