Зараза останется навсегда: что известно о будущем коронавируса

Вирусологи предсказали, что коронавирус закрепится в человеческой популяции из-за своего длительного инкубационного периода

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Человечество не сможет полностью победить коронавирус, в будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами, сообщает издание "Известия", ссылаясь на прогнозы российских биологов-вирусологов.

Эксперты обратили внимание на то, что люди знакомы с коронавирусами с 1965 года. В структуре ежегодных вспышек ОРВИ на коронавирусную инфекцию приходится около 10 процентов, а у 80 процентов населения есть антитела к другим штаммам коронавирусов.

Коронавирус COVID-19 в дальнейшем будет проявляться сезонно, как и грипп, объяснили вирусологи.

"COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронических больных и тех, у кого ослаблен иммунитет", - считает доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов,

Аналогичные заявления делали и китайские ученые.

По словам заместителя Академии наук КНР Ван Чэнь, похоже себя ведет атипичная пневмония. Эта болезнь обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей надолго оставаться в человеческой популяции.

У COVID-2019 совсем другой набор характеристик, которые по аналогии с гриппом, дают возможность вирусу существовать долгий период.

Именно поэтому врачи не могут удерживать распространение патогена из-за длительного инкубационного периода, который может достигать 27 дней.

Ранее профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч также высказался о том, что инфекция станет общемировым сезонным вирусным заболеванием, наряду с гриппом и ОРВИ.

Согласно прогнозу эпидемиолога, в ближайший год коронавирусом заболеет от 40% до 70% жителей планеты (от 3 до 5,3 миллиарда людей - ред.). Однако необязательно, что у всех окажется тяжелая форма.