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Скончался главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

© CC0 / Pixabay / Byn_Li
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200228/29352635/skonchalsya-glavnyj-konstruktor-istrebitelya-bombardirovshchika-su-34.html

Роллан Мартиросов руководил разработкой вертикально взлетающего бомбардировщика, был главным конструктором фронтового бомбардировщика Су-34.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался на 85-м году жизни.

Дата и место прощания с известным авиаконструктором станут известны позже.

Мартиросов родился в 1935 году в селе Чардахлу, в Нагорном Карабахе. В 1959 окончил Московский авиационный институт. В 1962-1963 гг. возглавлял разработку вертикально взлетающих бомбардировщиков.

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В 1985 году стал техническим руководителем разработок, установив 27 мировых рекордов на самолёте П-42.С 1991 года - главный конструктор бомбардировщика Су-34. В 2017 году Минобороны России получило 16 новых Су-34. Общее число этих самолетов в ВКС России составило 110 самолетов.



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