Скончался главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался на 85-м году жизни.

Дата и место прощания с известным авиаконструктором станут известны позже.

Мартиросов родился в 1935 году в селе Чардахлу, в Нагорном Карабахе. В 1959 окончил Московский авиационный институт. В 1962-1963 гг. возглавлял разработку вертикально взлетающих бомбардировщиков.

"Адский утенок": Cу-34 провели маневры в небе над Уралом>>>

В 1985 году стал техническим руководителем разработок, установив 27 мировых рекордов на самолёте П-42.С 1991 года - главный конструктор бомбардировщика Су-34. В 2017 году Минобороны России получило 16 новых Су-34. Общее число этих самолетов в ВКС России составило 110 самолетов.