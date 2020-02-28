Лавров: никто не может запретить сирийской армии бороться с терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Идлибе, где накануне сирийская армия отразила нападение террористической группировки.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Никто не может запретить сирийской армии бороться с террористами в Идлибе, это ее право, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.

Он прокомментировал ситуацию в Идлибе, где в четверг боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена во многих странах, включая Молдову и Россию.) атаковали позиции сирийских правительственных войск. Армия САР в ответ открыла ответный огонь. По информации оборонного ведомства России, под обстрел попали также и военные Турецкой армии, которые не должны были там находиться, погибли 33 военнослужащих, более 30 ранены.

"Мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях СБ ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - сказал Лавров на брифинге, передает РИА Новости.

Глава российской дипломатии также сообщил, что в пятницу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Эрдоганом.

"Разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации. Обсуждалась возможность провести в ближайшее время необходимые консультации", - отметил Лавров.

В российско-турецком соглашении от 18 сентября 2018 года подчеркивается сохранение статуса-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Еще одно условие договора: принять эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума оговаривал проведение совместного российско-турецкого патрулирования.

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