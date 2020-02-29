Пока вы спали: участь заболевших, самых богатых и кишиневского автовокзала

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КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Распространение новой вирусной пневмонии, его влияние на мировые финансы, что может появиться на месте автовокзала у Центрального рынка молдавской столицы - три сюжета, которые мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Коронавирус увеличивает счет

Информация о новых случаях заболевания напоминает сводки с фронтов. Число инфицированных на территории США достигло 62 человек, сообщил накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

The latest CDC Health Alert Network (HAN) Update provides updated guidance on evaluating and testing persons under investigation (#PUIs) for #COVID19. See https://t.co/PvgSSbNt98 pic.twitter.com/Rk2HAl79zF — CDC (@CDCgov) February 29, 2020

​Случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в половине из 47 японских префектур, общее число заразившихся составляет 942 человека, включая 705 человек с круизного лайнера Diamond Princess, свидетельствуют данные телеканала NHK.

Наибольшее число заразившихся – 67 человек – в префектуре Хоккайдо на севере страны. В Токио подтверждены 36 случаев коронавирусной инфекции. К настоящему времени скончались 11 человек.

British man from Yokohama cruise ship dies https://t.co/u9NQ8HnioM — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 29, 2020

​Южная Корея зарегистрировала 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2931, погибли еще три человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Скончались всего 16 человек, выздоровели 27, анализы еще 29 154 человек в работе.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

​Пять человек, контактировавших в Москве с больным коронавирусом гражданином Ирана,который находился в российской столице транзитом, госпитализировали в инфекционную больницу, вирус у них не выявлен, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

В то же время специалисты отмечают уменьшение процента смертельных случаев и увеличение числа выздоровевших.

Плакали денежки

В последние два дня неделе биржи Европы и США обрушились на фоне очередной волны паники вокруг распространения коронавируса: европейские индексы теряли более 4%, а американские – больше 3%. В пятницу снижение продолжилось: ведущие американские фондовые индексы закрылись в минусе в пределах 0,9-3%, падение сдержало заявление ФРС о готовности в случае необходимости поддержать американскую экономику.

Historical context on a brutal week in global markets https://t.co/Km8w2PqH80 — Bloomberg (@business) February 29, 2020

​В результате суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за неделю на 444 миллиарда долларов США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Самые большие потери понесли три богатейших человека в мире - глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 миллиардов долларов.

Крупные убытки понес и глава компании Tesla Илон Маск, занимающий 25-е место в списке самых состоятельных людей планеты. За неделю он потерял девять миллиардов долларов в результате падения стоимости акций его компании. Не самой удачной также оказалась неделя для основателя Facebook Марка Цукерберга, потерявшего более 6,5 миллиарда долларов.

Прощая, Центральный автовокзал?

Примар Кишинева Ион Чебан считает, что место известной всем жителям республики пристани для автобусов и рейсовых маршруток должна занять парковка.

"Это наше видение, и мы в этом направлении работаем", - сказал он в эфире одного из частных телеканалов.

Для реализации этой идеи, по его словам, необходимо решить некоторые вопросы с правами на недвижимость.

"Мы ждем, чтобы собственники уладили свои конфликты юридического характера и в любой момент готовы выдать все авторизации", - уточнил гралоначальник.

По его словам, предстоит также убедить инвесторов, которым примэрия готова помочь во многом - от технической документации до проектирования транспортных схем.

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