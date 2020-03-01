Задержан главный редактор Sputnik Турция — агентство

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, сообщили в агентстве.
Его везут в главное управление безопасности.
"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" — написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
"На данный момент в офисе Sputnik началась встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генерального консульства России в Стамбуле и сотрудников турецкой полиции", - добавили в агентстве.
С тех пор на связь они не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержала полиция.
В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.
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