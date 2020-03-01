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Задержан главный редактор Sputnik Турция — агентство

© Sputnik /
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200301/29372149/zaderzhan-glavnyy-redaktor-sputnik-turkey--agentstvo.html

Агентство Sputnik Турция сообщило с пометкой "молния", что в воскресенье задержан его главный редактор.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, сообщили в агентстве.

Махир Бозтепе
© Sputnik /
Махир Бозтепе

Его везут в главное управление безопасности.

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" — написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"На данный момент в офисе Sputnik началась встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, представителей генерального консульства России в Стамбуле и сотрудников турецкой полиции", - добавили в агентстве.

Флаги ОБСЕ.
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
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Ранее Марграита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты обратились в полицию для дачи показаний.

С тех пор на связь они не выходили. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре сотрудников российского СМИ задержала полиция.

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

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