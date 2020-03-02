Пока все спали: пожар под Кишиневом, переговоры Путина и Эрдогана, ракета КНДР

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КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Ночной пожар в Страшенах, заявления Дмитрия Пескова о предстоящих переговорах лидеров России и Турции, ракета, напугавшая военных Южной Кореи - три сюжета, которые мы отобрали для утреннего обзора.

Возгорание в Страшенах

Четыре пожарных расчета тушили огонь на подъезде к Страшенам поздно вечером в воскресенье. Глава пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкаш сообщила Sputnik Молдова, что пожар возник на открытой территории: горела сухая трава и камыши.

По ее словам, было несколько очагов пламени. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Причины возгорания и ущерб устанавливаются. Позже в соцсетях появились снимки, на которых запечатлен аналогичный пожар в Яловенах. Здесь тоже пламя охватило большую территорию.

Метеорологи объявили "желтый уровень" опасности в связи с резким усилением ветра на всей территории страны.

"Непростая встреча"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростыми предстоящие переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Это заявление было сделано в ходе программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", — сказал Песков.

По его словам, на встрече в первую очередь необходимо "сопоставить точки зрения" на то, как выполняются сочинские договоренности. Он выразил надежду, что встреча пройдет в Москве 5 или 6 марта. В настоящий момент она находится в стадии подготовки.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, из-за которой обострились отношения Анкары и Москвы.

Эрдоган заявил, что попросил российского лидера оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями.

Ракета в сторону Японского моря

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, сообщили в понедельник утром южнокорейские СМИ с ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

"Северная Корея сегодня, 2 марта, после полудня провела из региона вблизи города Вонсан пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Наши военные сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков", — сообщили военные.

Отмечается, что пуски были произведены из района города Вонсан. Это первое испытание в 2020 году. Последний раз Северная Корея произвела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года.

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