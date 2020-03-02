16:13 02 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.70
  • RUB0.26
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik, фото из архива

Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в январе 2020 года

© Sputnik / Aleksey Danichev
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200302/29384078/radio-sputnik-stalo-samoj-citiruemoj-radiostanciej-v-yanvare-2020-goda.html

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств РФ в социальных медиа в январе возглавило РИА Новости.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в российских СМИ в январе 2020 года. По данным компании "Медиалогия", индекс его цитируемости составил 329,07, сообщает РИА Новости

Sputnik Радио, архивное фото
© Sputnik / Игорь Руссак
Washington Post: Россия вышла в американский FM-диапазон в виде радио Sputnik

В первую тройку рейтинга по цитируемости радиостанций в СМИ вошли также "Эхо Москвы" (277,35) и "Говорит Москва" (230,08).

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств в социальных медиа в январе возглавило РИА Новости (1 469 827). За ним следуют ТАСС с индексом цитируемости 417 584 и Интерфакс (183 359).

Как отмечает "Медиалогия", в топ по цитируемости в соцсетях вошли такие материалы РИА Новости, как "Правительство России уходит в отставку" и "Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула".

Лидером в рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в январе стал ТАСС с индексом 13 308,41. На втором месте - РИА Новости (13 070,19), на третьем - Интерфакс (4 447,47).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Открытие фестиваля.
В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2020"
Протесты в Кишиневе
Протест в центре Кишинева: пикет и блокирование движения транспорта - видео
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться