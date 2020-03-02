Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в январе 2020 года

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств РФ в социальных медиа в январе возглавило РИА Новости.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Радио Sputnik стало самой цитируемой радиостанцией в российских СМИ в январе 2020 года. По данным компании "Медиалогия", индекс его цитируемости составил 329,07, сообщает РИА Новости.

В первую тройку рейтинга по цитируемости радиостанций в СМИ вошли также "Эхо Москвы" (277,35) и "Говорит Москва" (230,08).

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств в социальных медиа в январе возглавило РИА Новости (1 469 827). За ним следуют ТАСС с индексом цитируемости 417 584 и Интерфакс (183 359).

Как отмечает "Медиалогия", в топ по цитируемости в соцсетях вошли такие материалы РИА Новости, как "Правительство России уходит в отставку" и "Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула".

Лидером в рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в январе стал ТАСС с индексом 13 308,41. На втором месте - РИА Новости (13 070,19), на третьем - Интерфакс (4 447,47).

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