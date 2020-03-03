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Очередь за защитными масками на одной из улиц в Гонконге.

Пока все спали: коронавирус за сутки, миссия Little Big и миф об "угрозе"

© Sputnik / Мигель Кандела
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Тема:
Самое интересное за ночь (357)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200303/29392436/Poka-vse-spali-koronavirus-za-sutki-missiya-Little-Big--i-konets-ugroze.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  за пределами Китая случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали еще в 64 странах.  Специалисты отметили, что за сутки за пределами КНР коронавирусом заболели 1598 человек, всего зараженных — 88 948 в 65 государствах, включая КНР.

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус и Молдова: обновленные данные о ситуации в республике

Скончались от заболевания 128 пациентов. Причем число умерших только за одни последние сутки составило 24.  

А в это время в США заявили, что американские фармакологические компании могут приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в ближайшие шесть недель. Правда, она вряд ли будет доступна до конца этого года или начала следующего, подчеркнул  вице-премьер США Майк Пенс.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на данный момент в Молдове не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако COVID-19  выявлен у двух молдаванок, проживающих в Италии.  Их самочувствие удовлетворительное. 

Никто не угрожает 

Россия не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Он  заверил журналистов, что страны Прибалтики стали "частью западного общества", и им сейчас ничто не угрожает.

Гилмор напомнил, что все три страны входят в НАТО и участвуют в общих учениях. При этом, по его словам, военные маневры альянса не угрожают России, передает РИА Новости.

Новая волна русофобии: Запад обвиняет Россию в хакерских атаках
© Video : Ruptly / Sputnik / twitter.com/RussianEmbassyC
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Сами Латвия, Литва и Эстония регулярно заявляют о "российской угрозе" и просят в США и НАТО больше денег и вооружения для "сдерживания" России.

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа предложил провозгласить Россию угрозой мировому порядку, а несколькими месяцами ранее экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала создать новый военный блок против РФ.

Москва неоднократно отмечала, что никому не угрожает и не собирается ни с кем воевать, однако именно НАТО активно продвигается к российским границам и стягивает силы у рубежей России.

Кто представит Россию на Евровидении

Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.

Little Big известны своим хитом "Skibidi", набравшим более 350 млн просмотров в YouTube. Танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России.

"Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", — сказал ведущий программы Кирилл Клейменов.

В пресс-службе канала уточнили, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

Молдову на конкурсе представит исполнительница Наталья Гордиенко. Для нее песню написал российский музыкант и продюсер Филипп Киркоров. 

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Самое интересное за ночь (357)


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