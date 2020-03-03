Пока все спали: коронавирус за сутки, миссия Little Big и миф об "угрозе"

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали еще в 64 странах. Специалисты отметили, что за сутки за пределами КНР коронавирусом заболели 1598 человек, всего зараженных — 88 948 в 65 государствах, включая КНР.

Скончались от заболевания 128 пациентов. Причем число умерших только за одни последние сутки составило 24.

А в это время в США заявили, что американские фармакологические компании могут приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в ближайшие шесть недель. Правда, она вряд ли будет доступна до конца этого года или начала следующего, подчеркнул вице-премьер США Майк Пенс.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на данный момент в Молдове не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако COVID-19 выявлен у двух молдаванок, проживающих в Италии. Их самочувствие удовлетворительное.

Никто не угрожает

Россия не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Он заверил журналистов, что страны Прибалтики стали "частью западного общества", и им сейчас ничто не угрожает.

Гилмор напомнил, что все три страны входят в НАТО и участвуют в общих учениях. При этом, по его словам, военные маневры альянса не угрожают России, передает РИА Новости.

Сами Латвия, Литва и Эстония регулярно заявляют о "российской угрозе" и просят в США и НАТО больше денег и вооружения для "сдерживания" России.

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа предложил провозгласить Россию угрозой мировому порядку, а несколькими месяцами ранее экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала создать новый военный блок против РФ.

Москва неоднократно отмечала, что никому не угрожает и не собирается ни с кем воевать, однако именно НАТО активно продвигается к российским границам и стягивает силы у рубежей России.

Кто представит Россию на Евровидении

Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни "Евровидение 2020" в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.

Little Big известны своим хитом "Skibidi", набравшим более 350 млн просмотров в YouTube. Танец из клипа стал одним из самых популярных мемов в России.

"Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", — сказал ведущий программы Кирилл Клейменов.

В пресс-службе канала уточнили, что премьера песни, с которой Little Big выступят на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

Молдову на конкурсе представит исполнительница Наталья Гордиенко. Для нее песню написал российский музыкант и продюсер Филипп Киркоров.