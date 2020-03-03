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Визит президента РФ В.Путина в Италию

Анализ на коронавирус у Папы Римского оказался отрицательным

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200303/29395777/analiz-na-koronavirus-u-papy-rimskogo-okazalsya-otricatelnym.html

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Папу Римского Франциска, который лечится от простуды, проверили на наличие коронавируса и получили отрицательный результат, сообщает итальянское издание II Messaggero.

В воскресенье стало известно, что анализ проб на вирус COVID-19 дал положительный результат. Однако подтверждения данной информации не было, а затем пришло опровержение.

Папа Римский Франциск I.
TIZIANA FABI / AFP
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"Папа Франциск, который страдает от простуды, сдал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

Италия стала одним из центров распространения коронавируса после Китая и Южной Кореи. Сообщается, что на данный момент число зараженных в республике превысило 1000 человек, 29 умерли.

Последние данные по коронавирусу

За сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек до 90 899. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно источнику, количество погибших по всему миру составляет 3 116 человек (68 случаев за последние сутки).

Эпидемия охватила 29 стран.

В Молдове не были выявлены случаи заражения коронавирусом.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

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