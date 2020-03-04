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Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.

Число жертв коронавируса в мире превысило 90 тысяч человек

© Sputnik / Мигель Кандела
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200304/29407533.html

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом COVID-19, это дети и подростки.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Число жертв нового типа коронавируса в Китае, по состоянию на среду, увеличилось до 2981 человека, из больниц выписались почти 50 тысяч человек, сообщают в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Защищаясь от инфекции.
© REUTERS / Eloisa Lopez
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Общее число зараженных в стране - 80 304 человек. За сутки в Китае от коронавируса скончались 38 человек. 

Всего в мире подтверждено 90 870 случаев заражения. В Южной Корее число зараженных достигло 5 328 человек, 32 умерли, в Германии заразились 196 человек, в Италии – 79, в США – 9, в Швейцарии – 37.

Иран – четвертая страна в мире по числу инфицированных после Китая, Южной Кореи и Италии. В этой стране зафиксировано около 2,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 77 человек скончались, выздоровели - 435.

В СМИ появилась информация, что 3 марта в Испании зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

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Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом. Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, реже всех заболевают дети и подростки. В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.



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