Пока все спали: неудача Албота, страсти вокруг Little Big и борьба с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот проиграл американцу Митчеллу Крюгеру в 1/16 одиночного разряда на турнире Indian Wells, который проходит в США.

Поединок длился около трех часов и завершился двухсетовой победой американца - 0:6, 6:4, 6:4.

Начало 2020 года выдалось для Албота неудачным. Он не одержал еще ни одной победы, а с турнира в Роттердаме был вынужден сняться из-за повреждения плеча.

Запрет на вывоз из России медмасок

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок. Исключение составят гуманитарная помощь и товары, которые граждане вывозят для личного пользования. Данная мера предпринята на фоне ситуации с коронавирусом. Запрет введен до 1 июня 2020 года.

Миллиарды на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19). Таким образом международная финансовая организация намерена помочь развивающимся странам "укрепить систему здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и сотрудничество с частным сектором в целях уменьшения воздействия на экономику".

Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирный банк организаций – Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации.

Потери Little Big

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. О принятом решении он написал на своей странице в Facebook.

Группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK