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Раду Албот

Пока все спали: неудача Албота, страсти вокруг Little Big и борьба с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200304/29407844/poka-vse-spali-neudacha-albot-strasti-vokrug-little-big-i-borba-COVID-19.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот проиграл американцу Митчеллу Крюгеру в 1/16 одиночного разряда на турнире Indian Wells, который проходит в США.

Молдавский теннисист Раду Албот
© Sputnik / Yana Zaharova
Раду Албот не смог защитить свой прошлогодний титул на турнире в США

Поединок длился около трех часов и завершился двухсетовой победой американца - 0:6, 6:4, 6:4.

Начало 2020 года выдалось для Албота неудачным. Он не одержал еще ни одной победы, а с турнира в Роттердаме был вынужден сняться из-за повреждения плеча.

Запрет на вывоз из России медмасок

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок. Исключение составят гуманитарная помощь и товары, которые граждане вывозят для личного пользования. Данная мера предпринята на фоне ситуации с коронавирусом. Запрет введен до 1 июня 2020 года.

Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи на одной из улиц в Гонконге.
© Sputnik / Мигель Кандела
Число жертв коронавируса в мире превысило 90 тысяч человек

Миллиарды на борьбу с коронавирусом 

Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19). Таким образом международная финансовая организация намерена помочь развивающимся странам "укрепить систему здравоохранения, в том числе улучшить доступ к медицинским услугам для защиты людей от эпидемии, усилить эпиднадзор за болезнями, активизировать мероприятия в области общественного здравоохранения и сотрудничество с частным сектором в целях уменьшения воздействия на экономику".

Помощь будет предоставляться по линии входящих во Всемирный банк организаций – Международной ассоциации развития, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации.

Потери Little Big

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. О принятом решении он написал на своей странице в Facebook.

Группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

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