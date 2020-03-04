США нанесли авиаудар по боевикам "Талибана"

Всего несколько дней назад делегация США и представители "Талибана" подписали мирное соглашение, которое предполагает вывод американских войск из Афганистана.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Вооруженные силы США нанесли первый за 11 дней авиаудар по боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020

Представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт написал в Twitter, что США нанесли авиаудар по боевикам в качестве самообороны, поскольку они проводили активные атаки на КПП афганских вооруженных сил в уезде Нахр-е-Сарадж в провинции Гильменд.

"Это был оборонительный удар, необходимый для срыва атаки. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней", - отметил он.

Он также обратил внимание на то, что руководители "Талибана" обещали сократить масштабы насилия, а не увеличить. Также Сонни Леггетт призвал талибов прекратить ненужные нападения и придерживаться обязательств.

В противном случае, согласно его заявлению, ВС США и дальше будут защищать своих союзников.

Он отметил, что Соединенные Штаты хотят мира, однако несут ответственность по защите партнеров сил обороны и безопасности Афганистана.

Представитель ВС США отметил, что стороны соблюдали положения в рамках соглашений, однако талибы стремятся свести все договоренности к нулю.

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Напомним, 29 февраля делегация США и представители "Талибана" подписали мирное соглашение, которое предполагает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.

Ранее эта сделка была сорвана из-за того, что талибы осуществили ряд терактов, в которых погибли американские военные, но потом диалог удалось восстановить.

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