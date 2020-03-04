Минобороны России сообщило о слиянии турецких постов и террористов в Идлибе

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, "очередным моментом истины" стала ситуация в зоне деэскалации в Идлибе, в котором сирийская армия оттеснила террористов запрещенной в России и в ряде стран группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам".

Он подчеркнул, что подписание сочинских соглашений по Идлибу в 2018 году приветствовали не только на Западе, но и в ООН.

Конашенков назвал "ключевой договоренностью" обязательства Турции по разделению и оттеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на расстояние 15-20 километров, а также вывод на эту территорию тяжелого артиллерийского вооружения.

"А вместо этого итогом прошедших полутора лет действия соглашения стало вытеснение на север - к турецкой границе, боевиков "умеренной" оппозиции, официально признанных ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир Аш-Шам", "Хорас ад-Дин" и "Исламской партии Туркестана", - сказал Конашенков.

Атаки и массированные артобстрелы российской авиабазы Хмеймим и мирных соседних населенных пунктов стали ежедневными, заметил генерал.

Помимо этого, он подчеркнул, что в нарушение международного права Анкара перебросила свои подразделения в Идлиб, однако этого на Западе никто не замечает.

По его словам, все публичные угрозы об уничтожении подразделений сирийских правительственных войск и возвращении автотрассы М5 под контроль террористов и Вашингтона в Европе расценивают как "законное право Турции на оборону".

Российский Центр примирения враждующих сторон, а также законное правительство Сирии каждый день доставляют всю необходимую помощь жителям освобожденных районов, несмотря на "тотальный цинизм и фальшивую озабоченность" западных стран гуманитарной ситуацией в Идлибе, заключил Конашенков.

Граждане Сирии и не подозревали о существовании "такого огромного количества псевдозащитников в США и Европе, как и о якобы отправляемой им все эти годы щедрой гумпомощи", добавил он.

В то же время в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на скорейшее прекращение огня в сирийском Идлибе после переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта в Москве.

"Ожидаем обеспечения быстрого перемирия в регионе (Идлибе)", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от визита в Москву.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

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