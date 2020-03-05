Пока все спали: коронавирус за сутки, смерть экс-генсека ООН, выставка в Риме

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Распространение коронавируса за сутки, новость о смерти старейшего дипломата, бывшего генсека ООН Переса де Куэльяра, и открытие выставки памяти Рафаэля в Риме - три сюжета, которые мы отобрали для нашего утреннего обзора.

Коронавирус за 24 часа

Сводки ВОЗ по коронавирусу за 24 часа выглядят так: общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 2103 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 214 (48 за сутки).

По данным на утро четверга, 5 марта, заболевших во всем мире уже больше 94 тысячи человек, из них свыше 80 тысяч человек - в Китае, откуда началось распространение новой болезни.

Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина.

В Европе пока остаются ещё семь стран, до которых не добрался коронавирус: это пять балканских стран, Словакия и Молдова.

Тем не менее глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила, что нашей республике планируется усилить меры по предотвращению и контролю коронавируса нового типа путем дальнейшей консолидации возможностей первичной и больничной медицинской помощи для осуществления мер наблюдения за пациентами, возвращающимися из районов со вспышками COVID-19.

По ее словам, на данный момент у Национального агентства общественного здоровья есть необходимое количество тестов для определения коронавируса, а в конце следующей недели страна получит от ВОЗ еще 1000 экземпляров.

Умер Перес де Куэльяр

Пятый генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером на 101 году жизни, эту информацию подтвердил сын известного дипломата Франсиск Перес де Куэльяр, передает РИА Новости.

По его словам, отец умер "после нескольких сложных недель". Местные СМИ сообщают, что Перес де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.

Похороны дипломата пройдут в субботу на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.

© Sputnik / Евгений Коктыш Перес де Куэльяр вручил медаль ЮНЕСКО зампредседателя президиума ВС БССР В.Микуличу, 1987 год

Хавьер Перес де Куэльяр занимал посты в посольствах во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии, в 1969-1971 годах был послом Перу в СССР. Пост генерального секретаря ООН он занял в 1982 году и проработал там два срока (до декабря 1991 года), активно участвуя в разрешении многих конфликтов.

В 1983 году им была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, в рамках которой была разработана концепция устойчивого развития - баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.

Перес де Куэльяр являлся старейшим долгожителем из всех известных руководителей Перу.

В гости к Rafaelo

Выставка к 500-летию со дня смерти одного из важнейших мастеров искусства эпохи Высокого Возрождения, Рафаэля Санти, открылась в Риме.

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Музеи всего мира предоставили больше 200 картин мастера эпохи Возрождения. Экспозиция проходит в музее Скудерие дель Квиринале. Организаторы сообщили, что это крупнейшая выставка работ Рафаэля в истории. Акцент — на римском периоде его творчества.

На выставку привезли шедевры из собрания галереи Уффици ("Мадонна Грандука", "Донна Велата"), "Портрет Бальдассаре Кастильоне", "Автопортрет с другом", "Мадонна с розой" и др.

​Экспозиция проходит на фоне ужесточения мер по нераспространению коронавируса. Доступ в залы ограничен, но посетители не хотят упустить шанс увидеть самое большое собрание работ Рафаэля в Риме. Уже сейчас очевидно, что очередей избежать не удастся. Ко дню открытия забронированы 77 тыс. билетов. Отказов не поступало.