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Facebook призвала сотрудников в Сиэтле перейти на удаленный режим работы

© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (84)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200305/29423807.html

Ранее компания объявила сотрудниками об обнаруженном случае заражения коронавирусом и настоятельно рекомендовала работать из дома.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. На удаленный режим работыFacebook призвала своих сотрудников в офисе в Сиэтле (штате Вашингтон, США) перейти на удаленный режим работы - это решение компания приняла после того, как коронавирусом заболел один из ее работников, сообщает Deadline.

В ожидании.
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Как отмечается в издании, 4 марта компания объявила сотрудниками об обнаруженном случае заражения коронавирусом и настоятельно рекомендовала работать из дома. При этом офис в Сиэтле будет закрыт до 9 марта включительно.

"У сотрудника из нашего офиса... был диагностирован COVID-19", - цитирует Deadline слова представителя компании.

Недавно и компания Amazon, в которой один из работников также заразился новым коронавирусом, тоже посоветовала своим сотрудникам трудиться из дома.

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 5 марта составляет 93 164 человек, болезнь зафиксирована в 78 странах, погибли 3 199 человек.

По данным государственного комитета по здравоохранению Китая, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 409, из них 3 012 пациентов скончались, более 52 тысяч излечились и выписаны из больниц. На лечении находятся 25 352 человека, 5 592 из них в тяжелом состоянии.

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Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 438 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 5 766, число погибших достигло 35 человек. В Иране по последним данным зафиксировано более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 77 человек погибли. В Италии число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло до 2 502, жертвами инфекции стали 80 человек.

К 5 марта коронавирус в Грузии был выявлен у четырех человек – двух мужчин, побывавших в Иране, а также у женщины и мужчины, приехавших из Италии.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (84)


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