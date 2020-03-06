Пока все спали: договоренность по Сирии, гибель горняков, драка в храме

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КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. Договоренность лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Идлибу повлечет немедленное и длительное прекращение огня, такую надежду выразил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В заявлении официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика отмечается, что Гутерреш призывает вернуться к регламентированному резолюцией 2254 Совбеза политическому процессу при посредничестве ООН.

"Генеральный секретарь отметил, что Россия и Турция достигли договоренности на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб с полуночи. Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии", - сказано в заявлении.

Переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб прошли в четверг в Москве. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Стороны также договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Гибель горняков

В Коми два горняка погибли в шахте "Воркутинская" из-за выброса метана, передает РИА Новости. Выброс газа произошел в забое шахты, когда в нем были 106 человек. К ликвидации последствий ЧП привлекли 52 человека и 12 единиц техники. На поверхность выведены более 40 человек.

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год. Промышленные запасы шахты оцениваются в 40 миллионов тонн.

Раскол - разлад, разврат

В Одессе две прихожанки устроили драку в храме. Их начали разнимать, но в итоге в "кулачные разборки" угодили священники. Они уже начали выяснять отношения между собой. В ходе потасовки один из служителей церкви повалил подсвечник. Видео инцидента попало в Сеть.

В Москве мужчина ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая>>>

Как передают местные СМИ, конфликт случился между представителями Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Причина драки - спор между бывшим и нынешним настоятелями храма, который не разрешается в течение года. Известно, что до 2019 года храм принадлежал непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Решением правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ стало отстранить бывшего настоятеля от руководства храмом, с чем последний не согласился. В ПЦУ отстранили взбунтовавшегося настоятеля УПЦ КП, запретив ему участвовать в служении "до полного покаяния и исправления".

Митрополит УПЦ КП Филарет, который в свою очередь, который пытается воссоздать Киевский патриархат, встал на сторону уволенного настоятеля и собственным указом вернул ему должность. Она и стала яблоком раздора для обеих сторон.