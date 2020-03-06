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В Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200306/29436330/v-idlibe-vstupil-v-silu-rezhim-prekrashcheniya-ognya-.html

После переговоров с турецким президентом Владимир Путин высказал надежду на то, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в регионе.

КИШИНЕВ, 6 мар - Sputnik. В идлибской зоне деэскалации с полуночи вступил в силу режим прекращения огня. Накануне на встрече в Москве его согласовали российский лидер Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. 

Vladimir Putin și Reep Tayyp Erdogan, imagine simbol
© Sputnik / Алексей Никольский
Переговоры Путина с Эрдоганом: президенты сделали первые заявления

По итогам прошедшей в Кремле встречи был принят совместный документ. Помимо прекращения огня, стороны договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков, а также подтвердили свою приверженность "астанинскому формату". 

Комментируя итоги встречи, Госдепартамент США выразил надежду на то, что договоренности президентов России и Турции помогут снять напряженность в регионе. 

"Мы ободрены сегодняшними сообщениями о турецко-российских договоренностях о прекращении огня в Идлибе, которые, как мы надеемся, помогут деэскалировать очень опасную ситуацию и облегчить ужасный гуманитарный кризис", - сказал представитель Госдупартамента агентству РИА Новости.

После переговоров Владимир Путин также высказал надежду на то, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе. Российский президент также заметил, что Россия не всегда разделяет оценки Турции в отношении происходящего в Сирии, однако в критические моменты сторонам всегда удавалось находить точки соприкосновения.

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