Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Предполагается, что на выделенные Всемирным банком деньги бедные страны смогут укрепить систему здравоохранения, а также расширить доступ к медицинским услугам.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов странам-членам Банка на борьбу с распространением коронавируса, а также на преодоление экономических последствий, сообщает пресс-служба международной финансовой структуры.

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"Поскольку COVID-19 охватил более 60 стран <...>, финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на трагические последствия COVID-19 (коронавируса) и, где это возможно, смягчению их последствий", - отмечается в сообщении банка.

При этом финансовые средства пойдут на помощь развивающимся странам с низкими и средними доходами. Предполагается, что на выделенные деньги эти государства смогут укрепить систему здравоохранения, а также расширить доступ к медицинским услугам.

В свою очередь, президент ВБ Дэвид Мэлпас отметил, что банк включает "экстренное финансирование" для оказания странам помощи в деле реагирования на кризис.

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Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года, а затем вирус быстро распространился в других страны. За пределами КНР сегодня насчитывается 12 тысяч 668 инфицированных, еще 214 человек погибли.

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