Опасная свинина - Белоруссия запретила экспорт мяса из Молдовы

Беларусь продлила ограничения на ввоз свинины из Молдовы из-за повторяющихся вспышек африканской чумы свиней на территории республики.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. Контрольные ведомства Республики Беларусь продлили ограничения на ввоз в страну свиного мяса и ряда других продуктов животноводства из Молдовы в связи с повторяющимися случаями вспышек африканской чумы свиней.

"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Глодянского, Унгенского и Леовского районов Молдовы зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим продлеваются временные ограничения на ввоз в Беларусь из Молдовы живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья", - говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

С начала текущего года в Молдове было зарегистрировано еще две вспышки африканской чумы свиней. Одна из них - в коммуне Князевка Леовского района, а другая - в заповеднике "Pădurea Domnească".

Вирус характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах животного. Болезнь относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у домашнего скота отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда. © Sputnik / Константин Чалабов В Европе бесчинствует африканская чума свиней, болезнь пришла и в Молдову

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют.

Ситуация с заболеваемостью домашнего скота начала становится тревожной еще в 2017 году, когда по республике было зарегистрировано 7 вспышек вируса в разных населенных пунктах страны. Причем переносчиками заразы стали дикие кабаны. В 2018 году вирус поразил уже 38 хозяйств, в 11 случаях переносчиками опять явились дикие кабаны.

С наступление 2019-го ситуация лучше не стала - в 20 хозяйствах был зафиксирован падеж скота, вызванный вирусом африканской чумы свиней. Во избежание распространения инфекции уничтожить пришлось 331 животное.

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