Пока все спали: БТР-ы в Бульбоаке, вино из кранов и ЧП на острове Пасхи

Обзор самых интересных фактов, которые попали в ленты ведущих новостных агентств, читайте в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 7 мар - Sputnik. В пятницу на полигоне Бульбоака завершились военно-тактические учения Orizont-2020, передает Минобороны Молдовы. В маневрах принимали участие более 500 военнослужащих из мотопехотной бригады "Штефан чел Маре", 22-го миротворческого батальона, зенитного ракетного полка, а также курсанты Учебного центра Национальной армии.

На полигоне была показана имитация реального боя с привлечением военной техники, состоящей на вооружении Национальной армии.

Учения в Бульбоаке посетил министр обороны Виктор Гайчук.

Он высоко оценил мастерство и профессионализм военных в выполнении задач, поставленных в ходе маневров.

Под Кишиневом прошли военные учения с участием солдат НАТО>>>

"В декабре прошлого года мы наблюдали за ходом учений Cetatea de Nord и Cetatea de Sud. Тогда, как и сейчас, я вижу, что наши военные хороши, всегда готовы выполнить свои задачи в любых условиях. Такая подготовка является важным элементом поддержания боеспособности Национальной армии", - сказал Гайчук.

Ну и чудо!

В итальянской коммуне из кранов лилось красное вино, передает радио Sputnik. Произошло это в домах жителей Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья .

Причиной такому "библейскому чуду" послужила "техническая неисправность" на соседней винодельне. Вино в одном из баков начало просачиваться в водопроводные трубы, из-за чего алкогольный напиток через водопровод добрался до жителей деревни.

Местные жители успели набрать вина столько, сколько удалось за время, пока чинили бак. Однако работники винодельни пожаловались на поломку в местную администрацию. Впоследствии проблему устранили.

Неужели зазевался?

В одну из знаменитых священных статуй на острове Пасхи врезался пикап. Фото с места событий очевидцы выложили в Facebook.

"Это не просто археологический памятник, это священный элемент живой культуры, фундаментальный для мировоззрения рапануйцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщество рапануйцев призвало защитить культурное наследие острова.

Известно, что статуи высекли из камня древние рапануйцы - коренной народ, до настоящего времени населяющий остров.