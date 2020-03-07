Представитель ВОЗ: маловероятно, что коронавирус исчезнет летом

Не стоит рассчитывать, что вирус COVID-19 "ослабнет" сам по себе, с ним нужно бороться сейчас, объяснил Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что не стоит рассчитывать на исчезновение коронавируса летом, передает РИА Новости.

По его словам, это ложная надежда, что вирус COVID-19 просто исчезнет летом как грипп.

"Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. В настоящий момент у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе", - заявил Райан. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы В Москве проверили гражданина Молдовы и ахнули - подозрение на коронавирус

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3 070, излечились более 55 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек, общее число зараженных приблизилось к 100 тысячам.

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