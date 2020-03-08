Коронавирус наступает: власти Италии закрыли на карантин ряд регионов страны

Премьер-министр страны Джузеппе Конте выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что берет всю ответственность на себя. По его словам, меры вводятся для обеспечения безопасности.

КИШИНЕВ,8 мар - Sputnik. Власти Италии почти на месяц закрыли на карантин автономный регион Ломбардия и еще 14 провинций на севере страны в связи с распространением коронавируса. Ответственность за это решение взял на себя премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Sputnik Italia с ссылкой на местные СМИ.

Джузеппе Конте в ночь на 8 марта подписал соответствующий декрет. Недоступна для посещения будет и столица моды – Милан. Под жесткие ограничения попали 14 провинций, а именно Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. Попасть в обозначенные провинции или покинуть их можно будет лишь в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

"У нас две цели: ограничить распространение инфекции, действовать эффективно, и чтобы избежать переполнения больниц", - подчеркнул Конте.

Декрет премьера также предусматривает экстренное приостановление обычного отпуска врачей и всего медицинского и технического персонала.

Ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в стране за сутки зарегистрировано около 1200 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в Италии выросло до 5800, из них более 220 скончались.

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