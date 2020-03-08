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Третейский суд в Гааге

Адвокат: суд по делу о крушении МН17 может занять до полугода

AP Photo / Mike Corder
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200308/29457275/samolet-mh-sud.html

Первые судебные слушания в Гааге по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeingначнутся с 9 марта.Судебные слушания в Гааге по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing могут затянуться до осени.с

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Суд в Гааге по делу о крушении Малайзийского Boeing может затянуться до осени, сообщает РИА Новости с ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

"Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс — там сложное обвинение и большой объем материалов", — пояснила Кутьина.

По ее словам, на процессе будут присутствовать только юристы, сами фигуранты не заявлены.

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Ruptly / maxfromthewharf.com
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Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. Обвинения предъявлены четырем подозреваемым. Одного из них — Пулатова Олега Юлдашевича, будет защищать международная группа защиты, состоящая из двух голландских адвокатов и одного российского.

Как ранее сообщала сторона защиты, юристы намерены рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом презумпции невиновности.

Ранее было объявлено, что судебный процесс состоится несмотря на сложную международную ситуацию в связи с распространением коронавируса.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, которые могли сбить лайнер. Те в свою очередь отрицают причастность к этой трагедии.

Российская сторона в ходе расследования авиакатастрофы неоднократно указывала на необъективный и однобокий подход к делу. Кроме того, МИД РФ заявил о том, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на участников процесса.

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