Пока вы спали: падение цен на нефть, закрытие консульства и драка в Австралии

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Обвал цен на рынке нефти, закрытие из-за коронавируса консульства Молдовы в Китае, драка за туалетную бумагу в Австралии - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Посольство Молдовы в Китае временно приостановило консульскую работу из-за коронавируса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

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"Для сокращения рисков, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире и непосредственно в КНР, из-за распространения вируса COVID-19, следуя рекомендациям центральных властей РМ и Китая, МИДЕИ распорядилось, чтобы в период с 9 по 31 марта этого года Посольство Республики Молдова в Китайской Народной Республике приостановило прием граждан для решения консульских вопросов", - говорится в сообщении МИДЕИ.

В то же время посольство продолжит предоставлять консульские услуги для оформления следующих документов: путевые листы, справки о судимости, срочная легализация документов.

Граждане Молдовы, находящиеся в Китае, могут звонить в чрезвычайных ситуациях по телефону +86 186 120 89 182.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 735 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 19 016 человек (5111 человек находятся в тяжелом состоянии), 58 600 человек выписаны из больниц, 3119 скончались.

Цены на нефть обвалились

Мировые биржи открылись сильным падением цен на нефть, передает РИА Новости с ссылкой на зарубежные издания.

В понедельник на фоне распада сделки ОПЕК+ рухнула на треть цена нефти Brent - до 31,43 доллара за баррель. Следом на международном валютном рынке курс доллара взлетел до 72 рублей и евро до 82.

Мировые СМИ отреагировали на сильный обвал цен на нефть и выразили обеспокоенность в связи с возможными экономическими последствиями.

Газета Wall Street Journal пишет, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений. Последний раз они достигали такого низкого уровня в 2016 году.

В свою очередь газета New York Times указывает, что цена на нефть рухнула более чем на 20% - это самое резкое снижение "по крайней мере с 1991 года".

Британская газета Times пишет, что Саудовская Аравия начала "войну" против России в нефтяной отрасли. Один из аналитиков назвал это "эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке". Как предупреждает Financial Times, нефтяная война будет опасной и для рынка "мусорных облигаций" в США. Говоря об эффектах понижения цен на нефть, один из экспертов заявил, что "в понедельник на рынке прольется кровь". Сотрудник Rapidan Energy Group отметил, что "это только начало" резкого падения цен.

Длительный период низких цен усилит и финансовое давление на американские нефтяные компании с крупной задолженностью. При этом зависящие от нефти страны, такие как Нигерия, Ангола и Бразилия, могут пострадать от значительного экономического спада.

Дефицит как в СССР

Дефицит времен перестроечного СССР охватил благополучный Запад. В интернете появилось видео драки двух женщин из-за рулонов туалетной бумаги. Инцидент произошел в австралийском супермаркете.

Отмечается, что продажа туалетной бумаги в магазинах Австралии ограничена одной упаковкой в одни руки из-за ажиотажа на фоне распространения коронавируса нового типа, которым на данный момент в Австралии заражены 70 человек.

"Дебоширкам" были выданы уведомления об обязательной явке в суд до 28 апреля 2020 года, заявили в местной полиции.