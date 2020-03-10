Коронавирус за сутки: закрытие школ в Румынии, Италия на карантине, предупреждение ВОЗ

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КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Власти Румынии приняли решение о временном закрытии детсадов и школ в стране, глава ВОЗ не исключает пандемии в связи с коронавирусом, а Италия закрыта на карантин - несколько сюжетов, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 10 марта составляет 110 029 человек, скончались 3 817 человек. Всего заболевание охватило 105 стран мира, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Детсады и школы временно закрываются

Премьер Румынии Людовик Орбан озвучил решение правительства о приостановке работы детских садов и школьных учреждений. Причина – коронавирс.

"Мы приняли решение отменить занятия в учебных заведениях на ограниченный период с возможностью его продления. Речь идет о периоде с 11 по 22 марта включительно", - заявил Орбан. Трансляция его выступления велась на странице МВД в Facebook.

Минздрав Румынии сообщает о 15 случаях заражения коронавирусом, все они в той или иной мере связаны с Италией, в связи с этим принято решение прекратить также железнодорожное сообщение с Италией, отменены автобусные рейсы.

Пандемия не исключена

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти. ВОЗ не исключает, что эпидемия перерастет в пандемию, но человечество с ней справится.

"Коронавирус COVID-19 уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной. Это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами", - заявил в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии и Иране. Как заявил в понедельник глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране зафиксированы почти 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом Власти страны приняли решение о полномасштабном карантине.

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Италия на карантине

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер из-за коронавируса на всю страну. Они вступают в силу с 10 марта.

Конте подчеркнул, что теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".