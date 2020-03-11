Пока все спали: миллиард долларов, COVID-19 за сутки и подлодка в Арктике

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. Торгово-экономические вопросы Молдовы и Украины, новые версии ученых о коронавирусе COVID-19 и "явление" американской субмарины на российской базе Северного флота в Арктике - три сюжета, которые мы включили в нашу традиционную утреннюю подборку.

Вырос торговый оборот Молдовы и Украины. Об этом сообщил украинский посол Марк Шевченко на встрече с молдавским премьером Ионом Кику, сообщили в пресс-службе правительства РМ. Цифра была названа немаленькая - порядка 1 млрд долларов.

Кику и Шевченко обсудили вопрос организации в Киеве заседания смешанной молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Само заседание запланировано на 9-10 апреля. Стороны обсудили также и текущие торгово-экономические вопросы. Например, молдавский премьер поставил в известность посла, что в правительстве подготовлен законопроект, который предусматривает запрет импорта мяса птицы из Винницкой области – из-за вспышки птичьего гриппа.

Из одного состояния - в другое

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев, отмечает российская газета "Известия".

"Голова" из-подо льда

Вирус мог остаться в спящей латентной форме, так как иммунная система человека не взяла его под полный контроль. Еще одно предположение российских специалистов связано с тем, что новый штамм мутирует с большой скоростью и люди просто не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают вновь. Также случаи повторного заражения могут быть связаны с ошибками тест-систем, погрешность которых высока.

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.

Лодка всплыла рядом с местом, где находится база Минобороны России "Арктический Трилистник". На ней размещены подразделения противовоздушной обороны Северного флота России.

Момент появления лодки попал на видео. На нем запечатлено, как подлодка пробирается сквозь толщу льда. Из люка выбираются люди и по лестнице спускаются на лед.

О повреждениях лодки и пострадавших не сообщается. Но известно, что 10 лет назад в корпусе этой боевой субмарины были обнаружены две трещины. Они были устранены, подлодка вернулась к дежурствам.