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Пограничники СНГ заявили об увеличении объемов наркотрафика из Афганистана

МПА СНГ
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200312/29501960.html

К обсуждению вопросов присоединись представители Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Представители пограничных служб стран СНГ обсудили на собрании проблему наркотрафика, поступающего из Афганистана, передает Sputnik Таджикистан с ссылкой на местные СМИ.

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Встреча делегаций пограничных ведомств России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана прошла в Самарканде. 

Помимо обсуждения обстановки на границах стран СНГ, особое внимание пограничники уделили ситуации на севере Афганистана. К обсуждению вопросов присоединись представители Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками.

На встрече активно обсуждалось увеличение объемов наркопроизводства в Афганистане, а также перемещение наркотических средств через внешние границы государств-участников СНГ в Центральноазиатском регионе и далее на север.

Специалисты по итогам совещания подписали протокол, рекомендации из которого будут представлены и рассмотрены на заседании Совета командующих Пограничными войсками 16 апреля в Ереване.

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