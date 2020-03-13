Пока вы спали: коронавирус за сутки, обломки ракеты и номер Little Big для Евровидения

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. ВОЗ опубликовал новые данные о количестве инфицированных коронавирусом в мире, в космосе разлетелись обломки советской ракеты, а группа Little Big, которая представит Россию на "Евровидении 2020", наконец-то презентовала конкурсную песню - вот три сюжета, которые мы отобрали для нашего традиционного утреннего обзора.

Коронавирус в цифрах

Общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 на утро пятницы, 13 марта, составило 125 тысяч человек, погибли более 4600, такие данные приводит ВОЗ. Тем не менее, гонконгское издание South China Morning Post утверждает, что зараженных 130 человек. При этом погибли 4940 , а выздоровели более 68,5 тыс. человек.

Ранее 12 марта сообщалось, что в Молдове за сутки было зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных коронавирусом в республике увеличилось до 6.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

Обломки "Циклона"

Части третьей ступени советской ракеты-носителя "Циклон", запущенной в 1991 году с космодрома Плесецк, разлетелись в космосе, сообщает телеканал "Звезда". Ракета, стартовавшая 29 лет назад, взорвалась в конце февраля.

Части объекта находятся на расстоянии сотен километров на высотах от 599 до 1819 км. Данных о столкновении обломков с другими объектами в космосе не обнаружено. Сообщается, что военные США взяли обломки "Циклон"под наблюдение, о чем сообщили в Twitter.

"Циклон-3" запускался в космос с 1977 по 2009 год.

И все-таки это Uno

Российская группа Little Big представила песню для "Евровидения". Трек прозвучал в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале, трансляция велась на сайте телеканала. Короткий ролик с ранее неизвестным треком Uno был опубликован на YouTube 3 марта.

Утверждалось, что именно с этой песней Little Big могут выступить от России на конкурсе в Роттердаме. Однако в Little Big не признавали связь песни Uno с "Евровидением". Похоже, что ждали окончательного монтажа видеколипа.

Сейчас ролик появился на официальном Youtube-канале конкурса. Смотрим и разучиваем движения. Особенно эффектно смотрятся те, что выполняются в брюках клеш.

Ранее группа рассказала, о своей песне для "Евровидения". "Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком", — отметил вокалист Little Big Илья Прусикин. Фронтмен добавил, что группа "всегда работала на веселье, на карнавале" и не собирается изменять себе.