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И.о. премьера Румынии Лудовик Орбан.

Клаус Йоханнис вновь выдвинул Лудовика Орбана на должность премьера Румынии

© Photo : Guvernul României
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200313/29525820/klaus-yokhannis-vnov-vydvinul-orbana-na-dolzhnost-premera-rumynii.html

По словам главы государства, он предложил единственно возможную компромиссную политическую фигуру.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал в пятницу политформирования продемонстрировать политическую мудрость в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса.

"Все поняли всю серьезность этой ситуации, в которой нет места политической борьбе, а наоборот необходимо искать срочные решения", - сказал глава румынского государства после консультаций с парламентскими фракциями. 

Йоханнис объявил, что, по итогам переговоров с политическими партиями, единственной компромиссной фигурой оказался и.о. премьера Лудовик Орбан. В итоге, он выдвинул его на должность главы кабинета министров.

Людовик Орбан
© AP Photo / Vadim Ghirda
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"У нас есть правительство, которое хорошо исполняло свои обязанности, я о кабмине Орбана. Они продемонстрировали отличную работу с начала кризиса, связанного с коронавирусом. У нас сравнительно мало случаев заболевания", - добавил Йоханнис.

По словам главы государства, он получил заверение от всех политических партий в том, что уже в субботу в Румынии может появится полностью работоспособное правительство.

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