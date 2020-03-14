Пока все спали: сводки с фронтов борьбы против коронавируса

Пандемическое распространение COVID-19 занимает как умы, так и основное место в новостных лентах информагентств.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Новые "территориальные завоевания" патогена, реакция правительств, выводы медиков и советы, как уберечься - основные темы обзора.

География

Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Мавритании, сообщает портал CRIDEM со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным портала, пациент прибыл в страну 9 марта из Европы.

COVID-19 проник также в Королевство Эсватини (бывший Свазиленд) на юге Африки, сообщается в пресс-релизе правительства страны, опубликованном в Twitter.

Речь идет о 33-летней женщине, которая вернулась из США в конце февраля, а затем побывала на деловой встрече в Лесото. Седьмого марта она вернулась в страну.

Южная Корея за сутки зарегистрировала 107 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 204 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8086 человек, погибли уже 72, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения в материковой части страны достигло 80 тысяч 824, из них 3 тысячи 189 пациентов скончались, свыше 65,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.

Правительства реагируют

Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил об изоляции этого испанского автономного сообщества из-за коронавируса и просит премьера Испании Педро Санчеса содействовать прекращению воздушного и морского сообщения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Американский лидер пояснил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом "до 50 миллиардов долларов".

Между тем, газета New York Times сообщила со ссылкой на экспертов, что в США от коронавируса нового типа могут скончаться до 1,7 миллиона человек.

Медики предупреждают о тяжелых последствиях

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше.

Бороться всеми способами и - надеяться

Итальянские пользователи социальных сетей распространили приглашение принять участие в музыкальном флешмобе, который призван сплотить жителей различных городов на фоне карантина из-за коронавируса.

"Откроем окна, выйдем на балконы и сыграем вместе, хотя мы и далеки", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Флешмоб состоялся в пятницу.

Президент Туркмении на заседании правительства рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы, сообщило в пятницу местное телевидение.

Туркмены широко используют окуривание дымом этого растения, согласно поверьям, он защищает от болезней.

Другие названия гармалы - адраспан, татарская трава и... могильник.

А организаторы Гластонбери, известного британского фестиваля современного исполнительского искусства, бросил вызов коронавирусу, объявив состав участников.

С 24 по 28 июня на обычном месте, на ферме Worthy Farm в Сомерсете, ожидается выступление более 90 групп и исполнителей, в том числе Pet Shop Boys, Dua Lipa и Noel Gallagher.

"Ни у кого у нас нет в руках магического шара, который ответил бы нам на вопрос, что именно будет с нами происходить через 15 недель, но мы, скрестив пальцы, надеемся, что окажемся здесь, на Worthy Farm, на самом лучшем шоу на Земле", — сказала возглавляющая фестиваль Эмили Ивис.

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