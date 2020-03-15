Пока вы спали: вести из "горячих точек" коронавирусной пандемии

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Практически все сводится к нескольким вопросам: ареал распространения, летальные случаи и примеры выздоровления, предпринимаемые меры.
Список пополняется
Число стран, где появился COVID-19, в последние дни прирастает в основном за счет Африки.
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован накануне в Центральной Африканской Республике, сообщает Всемирная Организация Здравоохранения. Заболевший - 74-летний мужчина, прибывший из Милана в аэропорт Банги Мпоко 8 марта.
Один заболевший есть уже и в Республике Конго, это приехавший из Парижа 50-летний мужчина.
Узбекистан, долгое время остававшийся незатронутым коронавирусом, также вошел в число пораженных территорий. Инфицированным оказался гражданин страны, также вернувшийся из Франции.
Вирус на родине Пастера
Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
"Мы на третьей фазе эпидемии. Мы должны все сделать, чтобы ограничить эту эпидемическую кривую", - сказал он.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.
Элементы положительной динамики
Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", — сказал он на брифинге.
Число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3,5 тысячи — теперь их насчитывается 21,1 тысячи человек, включая выздоровевших.
Тринадцать человек выздоровели в Польше после заражения коронавирусом, заявил главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас журналистам в субботу в Варшаве.
По последним данным, в Польше выявлено 93 случая заражения коронавирусом, двое пациентов скончались. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине. Первый зараженный был выявлен в Польше 4 марта.
Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,95%, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Персоналии
Анализ показал, что у президента США Дональда Трампа нет коронавируса, говорится в меморандуме лечащего врача президента Шона Конли.
"Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", - говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.
Зато супруга испанского премьера Бегонья Гомес, как и сам Педро Санчес, оказалась инфицированной - тест дал положительный результат.
Состояние как главы правительства, так и его супруги оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции премьера, сообщила пресс-служба испанского правительства.
И еще - об одном бывшем президенте. Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании, чтобы успеть до закрытия авиасообщения Украины с заграницей.
Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.
Антитеррористические технологии против COVID-19
"Мы как граждане должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором", - заявил глава правительства.
Речь идёт также о нарушителях карантина, пояснил премьер-министр. В настоящий момент Минюст получил задание разработать правовую базу для выполнения этого решения.
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