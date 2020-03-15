Пока вы спали: вести из "горячих точек" коронавирусной пандемии

Новые данные и сопутствующие подробности поступают в режиме нон-стоп, создавая пеструю и во многом разноречивую картину.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Практически все сводится к нескольким вопросам: ареал распространения, летальные случаи и примеры выздоровления, предпринимаемые меры.

Список пополняется

Число стран, где появился COVID-19, в последние дни прирастает в основном за счет Африки.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован накануне в Центральной Африканской Республике, сообщает Всемирная Организация Здравоохранения. Заболевший - 74-летний мужчина, прибывший из Милана в аэропорт Банги Мпоко 8 марта.

Один заболевший есть уже и в Республике Конго, это приехавший из Парижа 50-летний мужчина.

Узбекистан, долгое время остававшийся незатронутым коронавирусом, также вошел в число пораженных территорий. Инфицированным оказался гражданин страны, также вернувшийся из Франции.

Вирус на родине Пастера

Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"Мы на третьей фазе эпидемии. Мы должны все сделать, чтобы ограничить эту эпидемическую кривую", - сказал он.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.

Элементы положительной динамики

Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", — сказал он на брифинге.

Боррелли также сообщил, что умерли 175 человек за сутки. Накануне их число составляло 250. Таким образом, показатель снизился на 30 процентов по сравнению со вчерашним днем.

Число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3,5 тысячи — теперь их насчитывается 21,1 тысячи человек, включая выздоровевших.

Тринадцать человек выздоровели в Польше после заражения коронавирусом, заявил главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас журналистам в субботу в Варшаве.

По последним данным, в Польше выявлено 93 случая заражения коронавирусом, двое пациентов скончались. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине. Первый зараженный был выявлен в Польше 4 марта.

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, из больниц выписаны уже 82,7% всех зараженных, смертность от коронавируса на данный момент в КНР составляет 3,95%, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Персоналии

Анализ показал, что у президента США Дональда Трампа нет коронавируса, говорится в меморандуме лечащего врача президента Шона Конли.

"Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", - говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

Зато супруга испанского премьера Бегонья Гомес, как и сам Педро Санчес, оказалась инфицированной - тест дал положительный результат.

Состояние как главы правительства, так и его супруги оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции премьера, сообщила пресс-служба испанского правительства.

И еще - об одном бывшем президенте. Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании, чтобы успеть до закрытия авиасообщения Украины с заграницей.

Вместе с экс-президентом в киевский аэропорт Борисполь прилетели трое его детей, которых он накануне забрал из Лондона.

Антитеррористические технологии против COVID-19

Их решило применить правительство Израиля для контроля за соблюдением карантина в стране из-за распространения коронавируса, заявил в субботу премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении.

"Мы как граждане должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором", - заявил глава правительства.

Речь идёт также о нарушителях карантина, пояснил премьер-министр. В настоящий момент Минюст получил задание разработать правовую базу для выполнения этого решения.

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