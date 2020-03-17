Пока все спали: полное ограничение авиасообщения, следование поездов, перенос Евро

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В Молдове в среду вступило в силу ограничение авиасообщения со всеми странами. Соответствующие меры приняли власти для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

"Уважаемые пассажиры, спешим вас уведомить, что начиная с 17 марта 2020 года все рейсы будут временно приостановлены. Администрация аэропорта Кишинэу призывает вас по возможности оставаться дома и уделять максимальное внимание своему здоровью и иммунитету", - говорится в сообщении воздушной гавани.

С того же момента, как заявлял премьер Ион Кику, приостанавливается пересечение наземной границы иностранными гражданами, кроме сотрудников дипмиссий, и тех, у кого есть вид на жительство в Молдове.

Стоп поезда

Кроме того, международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной, Молдовой, Казахстаном отменены с 17 марта из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом.

Евро перенесут?

В РЖД ранее заявляли, что получили уведомления от железных дорог Молдовы и Украины о закрытии движения с 17 марта для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, до специальных распоряжений приостанавливается курсирование в сообщении с этими странами международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Глава Федерации футбола Румынии (FRF) Рэзван Бурляну во вторник намерен предложить перенести чемпионат Европы-2020 на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте FRF.

Уточняется, что такие меры позволят освободить место в календаре, чтобы проводить соревнования на национальном уровне. 12 марта FRF объявила о приостановке всех турниров в стране среди мужских и женских команд, а также соревнований по мини-футболу, как минимум до 31 марта.

Бухарест является одним из 12 городов, которые должны принять матчи чемпионата Европы. Изначально проведение турнира было запланировано на июнь-июль текущего года.

В свою очередь, игроки сборной Молдовы по футболу призвали болельщиков не выходить из домов без особой необходимости.

Что происходит с нефтью

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI в ночь на вторник поднялась более, чем на 3%, свидетельствую данные торгов.

Ранее в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% - у WTI.

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