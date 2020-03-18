Пока все спали: ограничение на въезд иностранцев, заявление посольства РФ

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Со среды в России вступило в силу ограничение на въезд иностранцев. По решению правительства РФ, ФСБ России с полуночи 18 марта до 00.00 1 мая 2020 года временно ограничивает въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства.

Такие действия связаны с ситуацией распространения коронавируса нового типа в мире.

Заявление посольства РФ в Молдове

Российская сторона подчеркивает, что данная мера "принята в соответствии с законодательством страны и положениями применяемых РФ международных договоров, она основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, носит объективный, научно-обоснованный и исключительно временный характер".

В республике, согласно решению парламента Молдовы, до 15 мая введено чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса. В связи с этим диппредставительство РФ выступило с заявлением.

Таким образом, российские граждане, попавшие в сложную ситуацию в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в Республике Молдова (меры, принятые для предотвращения распространения короновирусной инфекции нового типа COVID-19) и желающие вернуться домой, должны заполнить анкету, размещенную на официальном веб-сайте посольства и направить ее по электронной почте (адрес консульского отдела: consrus@mtc.md).

"Дипмиссия следит за развитием ситуации, делается все возможное для организации возвращения росграждан. Рекомендуем постоянно проверять обновление информации официальных сайтов госорганов Республики Молдова, сайта и Facebook Посольства, а также скачать мобильное приложение МИД России "Зарубежный помощник", - сказано в сообщении.

В диппредставительстве также обратили внимание на контактные номера:

Телефон оперативного дежурного компании "Аэрофлот" в Республике Молдова: 061099300.

Телефон экстренной связи консульского отдела Посольства: 068639386.

Решение МФФ

Молдавская федерация футбола (МФФ) приостановила любую спортивную деятельность до 15 мая.

"Это связано с решением парламента ввести в Молдове на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19", - заявили в МФФ.

Как пояснили в структуре, Национальная дивизия и другие внутренние соревнования возобновятся после завершения сроков чрезвычайного положения, но точную дату в МФФ сообщат позже.

Исполком федерации должен собраться в срочном порядке, чтобы утвердить дату организации конгресса МФФ, который изначально должен был пройти 14 апреля.

Землетрясение в Румынии

Вечером во вторник в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Правда, магнитуда толчка, который приборы зарегистрировали в 21.14, составила всего 2,4. Очаг залегал на глубине 63 километров.

Причина смерти Лимонова

Согласно данным Национального института физики земли, это уже 15 землетрясение, которое произошло в марте в Румынии. Самый сильный толчок приборы сейсмологов зафиксировали 11 марта в Бузэу. Магнитуда толчка тогда составила 4,4.

Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия". Лимонов был ее основателем и лидером.

Он умер накануне, ему было 77 лет. Известно, что в последнее время у Лимонова были проблемы со здоровьем.

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