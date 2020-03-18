Пока все спали: ограничение на въезд иностранцев, заявление посольства РФ

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Со среды в России вступило в силу ограничение на въезд иностранцев. По решению правительства РФ, ФСБ России с полуночи 18 марта до 00.00 1 мая 2020 года временно ограничивает въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства.
Такие действия связаны с ситуацией распространения коронавируса нового типа в мире.
Заявление посольства РФ в Молдове
В республике, согласно решению парламента Молдовы, до 15 мая введено чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса. В связи с этим диппредставительство РФ выступило с заявлением.
Таким образом, российские граждане, попавшие в сложную ситуацию в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в Республике Молдова (меры, принятые для предотвращения распространения короновирусной инфекции нового типа COVID-19) и желающие вернуться домой, должны заполнить анкету, размещенную на официальном веб-сайте посольства и направить ее по электронной почте (адрес консульского отдела: consrus@mtc.md).
"Дипмиссия следит за развитием ситуации, делается все возможное для организации возвращения росграждан. Рекомендуем постоянно проверять обновление информации официальных сайтов госорганов Республики Молдова, сайта и Facebook Посольства, а также скачать мобильное приложение МИД России "Зарубежный помощник", - сказано в сообщении.
Телефон оперативного дежурного компании "Аэрофлот" в Республике Молдова: 061099300.
Телефон экстренной связи консульского отдела Посольства: 068639386.
Решение МФФ
Молдавская федерация футбола (МФФ) приостановила любую спортивную деятельность до 15 мая.
"Это связано с решением парламента ввести в Молдове на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19", - заявили в МФФ.
Исполком федерации должен собраться в срочном порядке, чтобы утвердить дату организации конгресса МФФ, который изначально должен был пройти 14 апреля.
Землетрясение в Румынии
Вечером во вторник в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Правда, магнитуда толчка, который приборы зарегистрировали в 21.14, составила всего 2,4. Очаг залегал на глубине 63 километров.
Причина смерти Лимонова
Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия". Лимонов был ее основателем и лидером.
Он умер накануне, ему было 77 лет. Известно, что в последнее время у Лимонова были проблемы со здоровьем.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK