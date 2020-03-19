Пока все спали: обращение Гордиенко, общественный транспорт и коронавирус

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Молдавская исполнительница Наталья Гордиенко, которая в этом году должна была представить страну на "Евровидении" с песней Рrison, поддержала организаторов, накануне объявивших об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

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"Quarantine prison. Евровидение отменили. Пришло официальное письмо от ораганизаторов. Евровидения в 2020 не будет. Что будет дальше и в каком формате - вопрос. Поддерживаю решение организаторов. Нет ничего важнее здоровья людей. При этом, конечно, очень жаль, что все так получается. Но унывать не в моем характере", - написала Гордиенко на своей странице в соцсети Facebook.

Исполнительница также призвала беречь родных и близких. "Обнимаю виртуально (вживую лучше пока без телесного контакта)", - заключила она.

Транспорт в Кишиневе

Общественный транспорт в молдавской столице продолжит ездить в обычном режиме и в максимальном количестве в часы пик. Об этом заявил генпримар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"На остановках продолжат дежурить сотрудники правоохранительных органов, чтобы не допускать столпотворения и превышения допустимого количества пассажиров в транспорте", - отметил градоначальник.

Кроме того, в транспорте установят дозаторы с дезинфектантами.

В России могут усилить ограничительные меры

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, ученые считают их эффективными, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ.

"Сейчас обсуждаются различные варианты. В том числе и вариант в случае необходимости скорректировать ограничительные меры, для этого тщательно анализируется ситуация с коронавирусом в разных странах: в Китае, в европейских странах - Италии, Франции, Испании. Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России", - сказал он.

По его словам, речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям "подумать об удаленной работе для своих сотрудников".

Данные о коронавирусе в США

В США подтверждены уже более 9 тысяч случаев коронавируса COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики.

По данным университета, подтверждено 9345 случаев, 150 человек скончались.

Таким образом, число заболевших, как и умерших, удвоилось за последние двое суток.

Цена нефти

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.

Рано утром цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,30%, до 26,56 доллара за баррель. Накануне она снижалась на 13,4% - до 24,88 доллара за баррель.

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