Пока все спали: общежитие на карантине, испытания вакцины от коронавируса

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Общежитие Технического университета Молдовы закрыто на карантин из-за того, что одна из студенток сдала положительный тест на коронавирус нового типа. Чтобы избежать распространения вируса, сейчас проверяют всех, кто контактировал с девушкой.

"Сто студентов изолированы в общежитии. Никому нельзя выходить. Они находятся под строгим наблюдением нас и врачей. Им проверяют температуру и следят за состоянием здоровья", - сказал Sputnik ректор Виорел Бостан.

Испытания вакцины от COVID-19

Карантин продлится 14 дней. В этот период студентам будут предоставлять еду и предметы личной гигиены. Занятия они не пропустят, так как будут получать задания онлайн.

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса нового типа.

"Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса. В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ученые "начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин".

"В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года", - отмечает Роспотребнадзор.

Встреча G7 по видеосвязи?

Президент США Дональд Трамп может отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Давиде из-за коронавируса. Вместо этого американский лидер намерен пообщаться с ними по видеосвязи, пишет Рейтер со ссылкой на Белый дом.

По его данным, об этом решении уже проинформированы все члены клуба. Общение лидеров "семерки" по видеосвязи также состоится в апреле и мае, сообщает агентство.

О Победе расскажут в Европе

С 19 марта для зрителей по всей Европе начал вещание телеканал "Победа", который входит в "Цифровое Телесемейство" Первого канала. Его сигнал доступен на спутнике Eutelsat HotBird в свободном режиме.

"Важно, чтобы высококачественный контент о Победе в Великой Отечественной войне был доступен для всех наших соотечественников, живущих как в России и на территории бывшего СССР, так и в других европейских странах", — цитирует генпродюсера Дмитрия Борисова РИА Новости.

В программу передач вошли новейшие блокбастеры, российские фильмы и сериалы, классика советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, в том числе основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами и многое другое.

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