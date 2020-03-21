Пока все спали: ремонт улиц, коронавирус в мире и подготовка к испытаниям

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В молдавской столице начались работы по ремонту улиц и тротуаров. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения, рабочие строго соблюдают меры предосторожности.

В настоящее время проводятся работы по реабилитации тротуаров на улицах Зелинского и Садовяну.

"Со следующей недели начнется ремонт улиц Мирона Костина, Иона Инкулец/Николае Тестемицану и Иона Пеливан, а также восстановление тротуаров на Московском проспекте", - написал Чебан.

Мэрия задействовала для этого 60 рабочих и 40 единиц спецтехники.

Коронавирус в мире

Количество инфицированных COVID-19 в мире выросло до 234 тысяч. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших достигло 234 тысячи 73 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 тысячах 840 летальных случаях.

Помощь Еврокомиссии

Европейская комиссия выделит Румынии для борьбы с последствиями коронавируса более миллиарда евро. Об этом завили в румынском представительстве ЕК.

Планируется направить деньги на закупку защитного оборудования, лекарств и тестов, адаптацию среды здравоохранения, обеспечение доступа уязвимых людей к медицинским учреждениям, предоставление кредитов для микро, малых и средних предприятий для снижения эффектов от кризисных шоков.

В Румынии лабораторно подтверждены 308 случаев заражения COVID-19. C 16 марта в этой стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Подготовка РФ к тесту электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в РФ. Об этом завили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

"В середине марта 2020 года представители ЦИАМ в составе экспертной делегации посетили ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина", где осмотрели летающую лабораторию на базе самолета Як-40, на которой планируется провести испытания демонстратора гибридной силовой установки. Летные испытания планируется провести в 2022 году", - сказали в институте.

Высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс – особенность российской разработки.

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